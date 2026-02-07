Slušaj vest

Rusijaje u ranim jutarnjim satima 7. februara izvela masovni napad na energetsku infrastrukturu Ukrajine, što je odmah izazvalo nestanke električne energije u većini regiona, saopštio je ukrajinski državni operater elektroenergetske mreže Ukrenergo.

Napadi širom zemlje

Napadi su prijavljeni širom zemlje, uključujući i zapad Ukrajine. Rano ujutru, ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo prijavilo je aktivnost dronova oko 5:30 sati po lokalnom vremenu, a bespilotne letelice su primećene u Lavovskoj oblasti, u blizini grada Hodoriva.

Eksplozije u Ivano-Frankovskoj oblasti

Ubrzo potom čule su se eksplozije u Burštinu, u Ivano-Frankovskoj oblasti, javio je Suspilne pozivajući se na lokalne dopisnike.

Upozorenje na novu pretnju

Guverner Lavovske oblasti Maksim Kozicki upozorio je na "novu pretnju" za region, navodeći da su rakete primećene u blizini susedne Ternopoljske oblasti.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo je takođe saopštilo da su rakete bile usmerene ka Lavovskoj i Ivano-Frankovskoj oblasti.

Nestanci struje i u drugim regionima

Hitni nestanci struje proglašeni su i u Kijevskoj, Odeskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti, prema navodima kompanije DTEK.

Podignuta borbena gotovost Poljske i NATO zbog ruskih udara na Ukrajinu

Operativna komanda Oružanih snaga Poljske saopštila je da su poljski i NATO borbeni avioni, kao i avioni za rano upozoravanje, podignuti iz baza u istočnoj Evropi, dok su kopneni sistemi protivvazdušne odbrane i radarsko izviđanje širom Poljske stavljeni u najviši stepen pripravnosti.

Mere su preduzete zbog aktivnosti ruske avijacije dugog dometa, koja trenutno izvodi udare na teritoriji Ukrajine, piše "OSINTdefender" na mreži Iks.

(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)

