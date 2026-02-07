Slušaj vest

Jedan dron je otkriven u selu Sofija u okrugu Dročija, u blizini ukrajinske granice, nakon čega je policija zatvorila područje i poslala stručnjake za uklanjanje eksplozivnih naprava da izvrše pregled.

Treći dron od početka godine

Moldavska policija je navela da je ovo treći dron pronađen u zemlji od početka godine.

Oštra osuda Ministarstva spoljnih poslova

- Ministarstvo spoljnih poslova Republike Moldavije snažno osuđuje svaki incident koji bi mogao da predstavlja ugrožavanje vazdušnog prostora zemlje i potencijalnu pretnju bezbednosti njenih građana - saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Moldavije.

Ministarstvo je dodalo da Moldavijaostaje čvrsta u odbrani svog suvereniteta i teritorijalnog integriteta i pažljivo prati razvoj događaja u koordinaciji sa nadležnim nacionalnim institucijama.

Indirektne posledice rata u Ukrajini

Incident se dogodio u trenutku kada se Moldavija periodično suočava sa indirektnim posledicama rata u Ukrajini. Dana 31. januara, zemlju je pogodio veliki nestanak struje koji je ostavio velike delove prestonice Kišinjev bez električne energije, zaustavio trolejbuse i onesposobio semafore.

Moldavske vlasti su saopštile da je prekid povezan sa tehničkim problemima u ukrajinskoj elektroenergetskoj mreži i visokonaponskim dalekovodima koji povezuju dve zemlje.

Ministar energetike Denis Šmihal izjavio je da se Ukrajina suočava sa "značajnim nedostatkom električne energije" dok Rusija pojačava napade na energetsku infrastrukturu, gađajući ključne objekte raketama i dronovima.

(Kurir.rs/Kyiv Independent/Foto: Ilustracija/Preneo: V.M.)

