Jedan dron je otkriven u selu Sofija u okrugu Dročija, u blizini ukrajinske granice, nakon čega je policija zatvorila područje i poslala stručnjake za uklanjanje eksplozivnih naprava da izvrše pregled.

Treći dron od početka godine

Moldavska policija je navela da je ovo treći dron pronađen u zemlji od početka godine.

Oštra osuda Ministarstva spoljnih poslova

- Ministarstvo spoljnih poslova Republike Moldavije snažno osuđuje svaki incident koji bi mogao da predstavlja ugrožavanje vazdušnog prostora zemlje i potencijalnu pretnju bezbednosti njenih građana - saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Moldavije.

Ministarstvo je dodalo da Moldavijaostaje čvrsta u odbrani svog suvereniteta i teritorijalnog integriteta i pažljivo prati razvoj događaja u koordinaciji sa nadležnim nacionalnim institucijama.

Indirektne posledice rata u Ukrajini

Incident se dogodio u trenutku kada se Moldavija periodično suočava sa indirektnim posledicama rata u Ukrajini. Dana 31. januara, zemlju je pogodio veliki nestanak struje koji je ostavio velike delove prestonice Kišinjev bez električne energije, zaustavio trolejbuse i onesposobio semafore.

Moldavske vlasti su saopštile da je prekid povezan sa tehničkim problemima u ukrajinskoj elektroenergetskoj mreži i visokonaponskim dalekovodima koji povezuju dve zemlje.