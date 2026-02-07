Slušaj vest

Porodica Nazara Daletskog bila je uverena da je njihov vojnik poginuo u borbi. Godine 2023. sahranili su "njegovo telo" na seoskom groblju u zapadnoj Ukrajini, a onda je Nazar pozvao svoju majku - iscrpljen i oslabljen, ali živ.

Pušten je iz ruskog zarobljeništva u najnovijoj razmeni zarobljenika.

"Moje emocije su bile tako snažne"

- Moje emocije su bile tako snažne - rekla je za BBC njegova majka Natalija, koja je još uvek u šoku. Radost cele porodice tokom tog prvog poziva, zabeleženog na snimku, bila je neizmerna. Natalija je pitala sina da li je čitav: "Imaš ruke, noge, sve?"

- Moje zlatno dete, čekala sam te tako dugo - priča i plače majka.

U pozadini se čuje njegova rođaka Roksolana kako vrišti i skače od sreće.

"Sahranila sam ga, a onda sam čula njegov glas"

- Bilo je tako čudno, jer je moj sin bio mrtav, sahranila sam ga, a evo njegovog glasa. Možete li zamisliti emocije jedne majke? Sreća. Velika sreća. Nisam mogla da zadržim suze - rekla je Natalija.

Cela priča o Nazarovom "povratku iz mrtvih" je izuzetna, posebno u zemlji zahvaćenoj ratom gde su dobre vesti retke.

Nestao na frontu 2022. godine

Kada je Rusija napala Ukrajinu 2022. godine, Nazar - tada star 42 godine - odmah je otišao na front. Već je ratovao 2014, pa je bio iskusan.

- Nije imao nikakve sumnje. Otišao je odmah - rekla je njegova rođaka.

Ali u maju te godine Nazar je nestao u borbi.

Tajanstveni poziv i godina neizvesnosti

Njegova majka je tada primila poziv od muškarca koji je govorio ruski i rekao da je Nazar zarobljen, ali da će "sve biti u redu". Porodica nije znala gde je, ko ga drži niti da li je povređen - niti da li uopšte treba da veruju tom pozivu. Zvaničnih informacija nije bilo.

Telo navodno identifikovano DNK analizom

Godinu dana kasnije Nataliji je saopšteno da je telo njenog sina identifikovano u mrtvačnici na jugoistoku Ukrajine, pomoću uzorka DNK koji je dala.

- Telo je bilo ugljenisano. Pronašli su nekoliko tela u spaljenom autobusu. Kada su počeli da proveravaju spiskove nestalih vojnika, podaci su se poklopili - objasnila je Roksolana.

- To telo su identifikovali kao telo Nazara.

Porodica je preuzela telo, organizovala sahranu i tugovala.

A onda - šokantna vest - Nazar je živ

Prošlog septembra usledio je najveći šok. Jedan vojnik, tek oslobođen iz ruskog zarobljeništva, javio im je da je Nazar živ - video ga je u zatvoru.

- Bili smo u šoku, bilo je teško poverovati, ali zašto bi lagao? - prisetila se Roksolana.

Ipak, bez razgovora sa Nazarom nisu mogli da budu sigurni.

Poziv sa ukrajinskog tla

Ove nedelje, Nazar je konačno pozvao, sada sa teritorije Ukrajine. Vodio se kao nestao tri godine i devet meseci.

Porodica čeka ponovni susret

Dok čekaju veliki susret, porodica pokušava da ukloni objave o njegovoj sahrani sa društvenih mreža kako ga ne bi uznemirile. Takođe su morali da skinu njegovu fotografiju sa spomen-table poginulim herojima u selu.

Pokrenuta je istraga kako je moglo da dođe do tako bolne greške.

Nada za hiljade nestalih

Za sada, porodica ima važnije stvari. Nazarova majka sada sprema njegova omiljena domaća jela, kada se bude oporavio i bude spreman da se vrati kući.

- Samo želim još ovakvih pozitivnih ishoda, da i druge porodice dobiju pozive i da se ljudi vrate kući - kaže Roksolana.

Oko 70.000 ljudi se ovde vodi kao nestalo, većinom vojnika. Neki su poginuli, a njihova tela nije moguće pronaći. Mnogi su zarobljeni i za njihove porodice Nazarova priča predstavlja tračak nade.