Sudanske Snage za brzu podršku (RSF) počinile su još jedan masakr u saveznoj državi Severni Kordofan, ciljajući vozilo koje je prevozilo raseljene osobe koje su bežale iz savezne države Južni Kordofan, saopštilo je udruzženje Mreža lekara Sudana, a prenela Al Arabija.

Vozilo je krenulo iz oblasti Dubejkir u Severnom Kordofanu u Sudanu, a napadnuto je u blizini grada El Rahad. U napadu je poginulo 24 ljudi, među kojima je osmoro dece — dvoje od njih bile su bebe — kao i više žena. Ostali su ranjeni i prebačeni u El Rahad na lečenje, u uslovima izuzetno teške zdravstvene i humanitarne situacije i ozbiljnog nedostatka medicinskih resursa.

Mreža naglašava da ciljanje nenaoružanih civila, posebno onih koji beže iz zona sukoba, kao i napadi na sredstva njihovog prevoza, predstavljaju ratni zločin i kršenje svih humanitarnih i međunarodnih zakona. To odražava kontinuirano, sistematsko nasilje nad civilima i politiku nekažnjivosti.

Mreža sudanskih lekara smatra RSF u potpunosti odgovornim za ovaj masakr i njegove humanitarne posledice.

Ona poziva međunarodnu zajednicu i organizacije za ljudska prava da odmah preduzmu mere kako bi zaštitile civile i direktno pozvale na odgovornost rukovodstvo Snaga za brzu podršku za ove povrede. Mreža takođe apeluje na obezbeđivanje bezbednih prolaznih ruta za raseljena lica i na nesmetan pristup humanitarnoj pomoći.

(Kurir.rs/Sudan Doctors Network/P.V.)

