Slušaj vest

U američkoj saveznoj državi Viskonsin divlje ćurke počele su da napadaju ljude.

U gradu Džejnsvil ptice terorišu lokalno stanovništvo — nedavno je čak i jedan poštar bio primoran da se povuče nakon susreta s njima.

Svedoci navode da su ćurke jurile i decu.

Jedan muškarac rekao je da je jato uplašilo njegovog osmogodišnjeg sina — ptice su bile gotovo visoke koliko i on.

Biolozi ističu da je ovakvo ponašanje retko za ćurke i savetuju stanovnicima da se učine „većima“ — na primer, noseći kišobran.

(Kurir.rs/Nexta)

Ne propustitePlanetaPRVO JE ULETEO SUV-om U MASU, A ONDA SU GA IZVUKLI NAPOLJE: Pogledajte trenutak kada je pregazio 11 ljudi i šta je ostalo od njegovog vozila! (VIDEO)
automobil
PlanetaPRVI PUT SE POJAVIO EKSKLUZIVAN SNIMAK KRAĐE VEKA IZ LUVRA! Evo kako su lopovi lomili i pokrali najpoznatiji muzej na svetu! (VIDEO)
Luvr pljačka
PlanetaOVAJ SNIMAK IZAZIVA MUČNINU, LJUDI U ŠOKU: Bolnica iz horor filma, pacovi pored lekova, pokušavaju da pocepaju kesu sa hranom u Indiji (VIDEO)
pacovi
PlanetaRUSKI RULET NA KAMČATKI: Entuzijasti skaču sa viših spratova zgrade u sneg! (VIDEO)
Screenshot 2026-01-17 214954.png