ČOVEK NIJE ZNAO KAKO DA IH OTERA
NEOBIČNA POJAVA U AMERIČKOM GRADU: Divlje ćurke napadaju ljude kao osice! (VIDEO)
U američkoj saveznoj državi Viskonsin divlje ćurke počele su da napadaju ljude.
U gradu Džejnsvil ptice terorišu lokalno stanovništvo — nedavno je čak i jedan poštar bio primoran da se povuče nakon susreta s njima.
Svedoci navode da su ćurke jurile i decu.
Jedan muškarac rekao je da je jato uplašilo njegovog osmogodišnjeg sina — ptice su bile gotovo visoke koliko i on.
Biolozi ističu da je ovakvo ponašanje retko za ćurke i savetuju stanovnicima da se učine „većima“ — na primer, noseći kišobran.
