Uz navode o devojkama koje su dolazile "posle škole" i gotovini od 5.000 dolara, danas su objavljeni novi detalji o poseti princa Endrua njujorškoj vili Džefrija Epstajna 2010. godine, za koju je tvrdio da je bila namenjena prekidu njihovog prijateljstva.

On je u intervjuu za BBC rekao da je posetio osuđenog seksualnog prestupnika kako bi mu "časno" saopštio da više neće imati kontakt s njim.

Tvrdio je da je ostao "četiri dana", ali prema novim navodima boravak je trajao devet dana, tokom kojih je Epstajn organizovao niz sastanaka i okupljanja, uključujući i kozmetički tretman na početku posete, piše Dejli mejl.

Prema objavljenim mejlovima, Epstajn je čak obezbedio "automobil i vozača za nedelju dana". U isto vreme, u nekim porukama spominju se mlade žene koje su navodno dolazile "posle škole", ali identitet i okolnosti nisu razjašnjeni.

Tvrdnje o kratkoj poseti dovedene u pitanje

Bivši vojvoda od Jorka tvrdio je u intervjuu iz 2019. da je posetu imao "isključivo" s namerom da prekine odnos sa Epstajnom i da od tada više nisu bili u kontaktu. Naveo je da je fotografija njih dvojice iz Central parka nastala slučajno dok se "završavalo prijateljstvo".

Međutim, prema novim navodima, fotografija je snimljena sedmog dana boravka, tokom koga su, prema izveštajima, brojne mlade žene dolazile i odlazile iz vile od oko 2.000 kvadratnih metara.

Hronologija posete

29. novembar - Endru stiže u Njujork. Epstajn organizuje kozmetički tretman i hvali se njegovom posetom u mejlovima. Te večeri stiže poruka devojke koja navodi da može da dođe "posle škole" i traži novac za baletsku opremu.

30. novembar - Doručak sa poslovnim ljudima. Endru prosleđuje Epstajnu zvanične izveštaje iz svoje kancelarije. Pominju se nove posete mladih žena, uključujući poruke da će neke doći "večeras".

1. decembar - Organizuje se večera povodom Epstajnovog izlaska iz zatvora, uz prisustvo poznatih ličnosti.

2. decembar - Održava se velika zabava. Epstajn komunicira sa modelom čiji roditelji brinu zbog pasoša.

3. decembar - Razmena mejlova o uspehu zabave.

4. decembar - Zajednička kupovina i planiranje večernjeg druženja uz pominjanje novih gošći.

5. decembar - Dan fotografije iz Central parka. Doručak sa gostima, boravak u privatnom klubu i šetnja parkom.

6. decembar - Iako je tvrdio da se tada vratio kući, poruke pokazuju da je to bila njegova "poslednja noć" u Njujorku uz nove goste i večeru.