Bivši britanski premijer navodno je bio uključen u seksualni odnos "utroje" sa osuđenom trgovkinjom ljudimaGislejn Maksvel, tvrdi kraljevski istoričar Endru Louni u novom podkastu "Deep Dive" na "Dejli mejlu".

Louni se pridružio autorki bestselera "Sandej tajmsa" Sari Vaj kako bi komentarisali najnoviju objavu dokumenata iz "Epstajnovih fajlova" koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD (DOJ).

Prošle nedelje DOJ je objavio najveći paket dokumenata iz istrage protiv finansijera Džefrija Epstajna - više od tri miliona dokumenata, fotografija i snimaka.

Novoobjavljene fotografije Gislejn Maksvel Foto: HOGP/House Oversight Committee

Louni o vezama britanske elite i Epstajna

Istoričar je autor neautorizovane biografije "Entitled: The Rise and Fall of the House of York", koja opisuje pad princa Endrua. Kao jedan od odranije poznatih kritičara njegovog ponašanja i veza, Louni je postao kontroverzna figura kada je reč o navodnim vezama britanskog establišmenta sa Epstajnom.

Princ Endru Foto: Zak Hussein / SplashNews.com / Splash / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Invicta Kent Media / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pored tvrdnje da su 2006. Endru i Epstajn pokušali da plate egzotičnoj plesačici za seksualni odnos, Louni je naveo da princ Endru nije bio jedini član britanske elite koji je imao odnose sa Epstajnom i Maksvel.

- Čuo sam mnogo priča o odnosima "utroje", uključujući i jedan između Gislejn i britanskog premijera - rekao je Louni u podkastu.

Na pitanje da li je reč o skorijem premijeru, odgovorio je: "Bivšem premijeru, ali nije Vinston Čerčil", dodajući to u šaljivom tonu.

Džefri Epstajn Foto: Department of Justice, MEGA / The Mega Agency / Profimedia, SDNY / Zuma Press / Profimedia

Optužbe o prikrivanju i zaštiti

U podkastu Louni tvrdi da javnost i dalje ne zna sve o Endruovim aktivnostima sa Epstajnom i da su pojedini ljudi iz Bakingemske palate i vlade "pomagali i prikrivali" njegovo ponašanje.

Princ Endru je dosledno negirao sve optužbe za seksualno nedolično ponašanje. Godine 2022. postigao je vansudsko poravnanje u građanskom postupku sa Virdžinijom Đufre bez priznanja krivice, ali je izrazio žaljenje zbog povezanosti sa Epstajnom.

Louni je rekao da bi trebalo sprovesti parlamentarnu istragu o Endruovom radu kao trgovinskog izaslanika i objaviti sve relevantne arhive kako bi se "vratilo poverenje".

Fotografije princa Endrua u Epstajnovim fajlovima Foto: screenshot X

Tvrdnje o Epstajnu i obaveštajnim službama

Govoreći o Epstajnu, Louni je izneo tvrdnju da je finansijer bio povezan sa ruskom obaveštajnom službom i da je učestvovao u operacijama kompromitovanja uticajnih ljudi radi prikupljanja informacija i ucene.

Naveo je da, prema njegovim rečima, postoje materijali koje je FBI zaplenio, uključujući snimke koji nikada nisu objavljeni, te da bi objavljivanje dodatnih dokumenata moglo otkriti nove detalje i imena.

(Kurir.rs/Daily Mail)

