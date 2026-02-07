Slušaj vest

Ukrajinski gubici u poginulima pet puta su veći nego što je izjavio predsednik Volodimir Zelenski, rekao je komandant čete Oružanih snaga Ukrajine Stanislav Bunjatov.

"Predsednik ima pravo da iznosi samo zvanične podatke, i trenutno oni takvi kakvi jesu. Stvarna cifra je najmanje pet puta veća i to razume svako", tvrdi Bunjatov.

Komandir piše da će stvarna cifra poginulih biti veća zbog nestalih bez traga, koje predsednik nije uključio u svoju statistiku.

Ukrajina vojnik
Stanislav Bunjatov je svoju tvrdnju objavio na internetu Foto: Screenshot

"Kada svi zarobljenici budu razmenjeni, biće jasno da su nestali bez traga zapravo poginuli vojnici", zaključio je Bunjatov.

Zelenski je nedavno izjavio da je na frontu poginulo 55.000 ukrajinskih vojnika. Prema tvrdnji Bunjatova, zapravo je poginulo najmanje 275.000 ukrajinskih boraca.

Bunjatov, poznat na frontu kao Osman, često gostuje u ukrajinskim medijima, i govori o stanju na frontu.

Ukrajinski mediji ga opisuju kao oficira, ratnika sa prve linije fronta i komandira čete u 24. odvojenoj jurišnoj brigadi “Aidar”. Najpoznatiji je po bici za Bahmut 2022-2023. godine.

Ukrajinska strana ukazuje na to da ukrajinski vlasti za nestale bez traga nisu obavezne da porodicama isplaćuju 15 miliona grivni odštete (oko 300.000 evra).

Ranije je američki analitički centar CSIS procenio ukrajinske gubitke u poginulima u rasponu od 100 do 140 hiljada ljudi.

(Kurir.rs/Strana/P.V.)

