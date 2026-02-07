Slušaj vest

SAD su postavile Ukrajini i Rusiji rok do juna da postignu dogovor o okončanju rata koji traje skoro četiri godine, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. On je novinarima rekao da očekuje pritisak administracije Donalda Trampa ako se rok do juna ne ispuni.

"Amerikanci predlažu da se rat okonča do početka ovog leta i verovatno će vršiti pritisak na strane tačno po ovom rasporedu", rekao je Zelenski juče, ali je objava izjava bila pod embargom do jutros.

"Kažu da žele sve da završe do juna. I učiniće sve da okončaju rat. Žele jasan raspored svih događaja", dodao je.

On je naveo da su SAD predložile da se sledeća runda trilateralnih razgovora održi sledeće nedelje u njihovoj zemlji, verovatno u Majamiju.

"Potvrdili smo naše učešće", rekao je Zelenski.

Rojters je ranije danas, pozivajući se na zvaničnike koji su zbog delikatnosti teme želeli da ostanu anonimni, objavio da su američki i ukrajinski pregovarači razgovarali o ambicioznom cilju da Moskva i Kijev do marta postignu mirovni sporazum, iako je malo verovatno da će se taj rok ispoštovati zbog nesaglasnosti oko ključnog pitanja - teritorije.

Prema okviru o kom razgovaraju američki i ukrajinski pregovarači, o svakom eventualnom sporazumu Ukrajinci bi glasali na referendumu, a istovremeno bi glasali i na parlamentsrnim izborima.

Rusija pritiska Ukrajinu da se povuče iz Donbasa, gde sukobi i dalje traju, ali Kijev to odbija.