Slušaj vest

Bivši zamenik ministra pravde Rusije, Sergej Tropin (72), pronađen je mrtav u kadi u svom stanu u Moskvi.

Akutna srčana insuficijencija bila je uzrok smrti bivšeg zamenika ministra pravde Rusije Sergeja Tropina. To je agenciji TASS saopšteno iz medicinskih službi.

"Prema preliminarnim podacima, uzrok Tropinove smrti bila je akutna srčana insuficijencija“, rekao je sagovornik agencije.

O smrti bivšeg zvaničnika saznalo se prethodnog dana. Prema navodima Telegram-kanala 112, Tropinovo telo pronađeno je u kadi u njegovom moskovskom stanu. Organi reda utvrđuju sve okolnosti smrti.

Tropin je obavljao dužnost zamenika ministra pravde od februara 1996. do marta 1997. godine, za vreme prvog predsednika Rusije Borisa Jeljcina. U maju 1996. godine Jeljcin mu je dodelio čin državnog savetnika pravde prve klase.

Ranije je sudsko-medicinski veštak i lekar-patolog Boris Kuljbicki za list „Gazeta.ru“ izjavio da pri naglom uranjanju u vodu, naročito hladnu, kod čoveka usled stresa može doći do zastoja rada srca ili disanja. Kako je naveo, ljudi često na taj način stradaju u kadi, u kućnim uslovima.