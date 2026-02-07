Slušaj vest

Američka ambasada je saopštila da se u subotu ujutro dogodila kontrolisana eksplozija u centru za "diplomatsku podršku" koji pripada ambasadi u Bagdadu.

Prema saopštenju koje je američka ambasada objavila na društvenoj mreži „X“, ova institucija je obavestila vlasti Iraka o eksploziji unutar svog centra za diplomatsku podršku.

Američka ambasada je naglasila da se radi o američkom diplomatskom objektu i da je eksplozija izvedena kontrolisano.

Iračke vlasti i američka ambasada navode da su bili unapred obavešteni i da nema izvještaja o povređenima ili žrtvama.

(Kurir.rs/AlArabiya/P.V.)

Ne propustitePlanetaIRAN ODGOVORIO TRAMPU: U Avganistanu i Iraku ste izgubili 7 biliona dolara! Odgovorićemo vam kao nikada do sada!
Screenshot 2026-01-28 175515.png
PlanetaAMERIKA I FRANCUSKA UPOZORILE ŠARU ZBOG POSTUPAKA PREMA KURDIMA! Sirija produžila primirje sa SDF-om na 15 dana, za to vreme obe strane gomilaju trupe (VIDEO)
Kurdi, Sirija
PlanetaEVO GDE SU SMEŠTENE GLAVNE AMERIČKE VOJNE BAZE NA BLISKOM ISTOKU: Dve su od Irana udaljene samo 600 do 700 kilometara!
Donald Tramp
PlanetaIRAČANIN OSUĐEN NA DOŽIVOTNI ZATVOR! Regrutovao borce za rat u Ukrajini!
shutterstock_295457099 copy.jpg