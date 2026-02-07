Slušaj vest

Američka ambasada je saopštila da se u subotu ujutro dogodila kontrolisana eksplozija u centru za "diplomatsku podršku" koji pripada ambasadi u Bagdadu.

Prema saopštenju koje je američka ambasada objavila na društvenoj mreži „X“, ova institucija je obavestila vlasti Iraka o eksploziji unutar svog centra za diplomatsku podršku.

Američka ambasada je naglasila da se radi o američkom diplomatskom objektu i da je eksplozija izvedena kontrolisano.