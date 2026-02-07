Slušaj vest

Žena iz Memfisa traži odgovore nakon što je njenog psa povredio agent Službe američkih maršala. Rekla je da se incident dogodio u sredu tokom hapšenja njenog dečka ispred kompleksa stanova u Vajthevenu.

„Odveli su mog dečka, bacili ga na... primorali ga da legne na zemlju,“ rekla je Ema Holingsvort za FOX13. Njen dečko, Džakuiz Henderson, imao je nalog za hapšenje. Tokom hapšenja, Holingsvort je snimila video svojim mobilnim telefonom koji prikazuje jednog od osmoro reagujućih službenika kako udara njenog malog šnaucera po imenu Joši.

„Moj pas je istrčao, bio je kao: ‘Šta se dešava?’ A američki maršal ga je udario veoma jako, silovito, bez ikakvog razloga,“ rekla je. Dodala je da je potom odvela psa veterinaru, gde je dijagnostikovan prelom rebra i sada mora da prima lekove. Holingsvort je rekla da je video objavila na društvenim mrežama kako bi dokumentovala šta se dogodilo.

„Cilj je bio da se to podeli, da se vidi šta zapravo radi task-force i Služba američkih maršala. Da se vidi kako tretiraju životinje, kao što je mali pas, mali napasnik. Imao je velike čizme. Šta je mogao da uradi? Bukvalno ništa. Nije bilo potrebe za tim,“ rekla je Holingsvort.

Istraga FOX13 je otkrila da je Henderson trenutno na uslovnoj kazni zbog droge iz 2025. godine u zapadnom Tenesiju. Sudski zapisi okruga DeSoto pokazuju da je uhapšen u decembru zbog posedovanja droge.

Holingsvort je rekla da hapšenje nikako ne bi trebalo da rezultira povredom bilo koga, ni ljudi ni psa. „On je bezopasan, tako da nisam sigurna. Nije bilo razloga da to uradi,“ rekla je.

U saopštenju, Služba američkih maršala je navela da su službenici Memfis grupe hapšili Hendersona kada je „pas iz jednog od stanova pobegao i pokušao više puta i agresivno da napadne radnog policijskog psa“. Vlasniku psa je rečeno da ga veže, ali to nije učinio, navodi agencija.

Služba američkih maršala je takođe priznala da postoji video koji se širi društvenim mrežama i prikazuje incident. Agencija je rekla: „Iako izgled incidenta deluje nesrećno, postupak zamenika maršala nije bio motivisan zlobom. To je bila reakcija u poslednjem trenutku, hitna odluka koju je službenik doneo kako bi kontrolisao situaciju i smanjio opasnost.“