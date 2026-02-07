ZELENSKI O PREGOVORIMA O OKONČANJU RATA U UKRAJINI

Izjava Zelenskog dolazi u trenutku intenziviranja diplomatskih aktivnosti oko okončanja rata, uz mogućnost da se trilateralni pregovori Ukrajine, SAD i Rusije nastave već sledeće nedelje, verovatno na teritoriji SAD.

- S obzirom na moguće rizike, ukrajinska delegacija je prenela stav da, ukoliko postoje bilo kakvi bilateralni sporazumi između Rusije i SAD, odredbe koje se odnose na Ukrajinu ne mogu biti u suprotnosti sa ustavom - rekao je Zelenski, očigledno misleći na teritorijalna pitanja.

Mogući američko-ruski dogovori i "Dmitrijev paket"

Zelenski je rekao da Kijev dobija signale da bi Vašington i Moskva mogli da potpišu bilateralne dokumente, uključujući i one o ekonomskoj saradnji.

Dodao je da Ukrajinanema potpuni uvid u sve moguće poslovne aranžmane SAD i Rusije, ali da su neke informacije dobijene putem obaveštajnih kanala.

Kao primer naveo je takozvani "Dmitrijev paket", koji je, prema njegovim rečima, ruski pregovarač Kiril Dmitrijev predstavio u SAD, a koji navodno predviđa okvir za veliku američko-rusku ekonomsku saradnju vrednu oko 12 biliona dolara.

- Jasno poručujemo da Ukrajina neće podržati čak ni potencijalne sporazume o nama bez nas - rekao je Zelenski.

Šta se dogodilo na pregovorima u Abu Dabiju

Zelenski je govorio nakon sastanaka održanih 4. i 5. februara u Abu Dabiju, gde su se sastale delegacije Ukrajine, SAD i Rusije. Prema njegovim rečima, američka strana predložila je da obe strane ponovo podrže energetsku inicijativu deeskalacije predsednika Donalda Trampa, dok Rusija nastavlja gotovo svakodnevne napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu.

Ukrajina je pristala da podrži predlog, dok Rusija još nije odgovorila. Vojni predstavnici su razgovarali i o tehničkim aspektima mogućeg prekida vatre, posebno o mehanizmima nadzora ukoliko politički lideri odluče da zaustave borbe.

- SAD potvrđuju svoje učešće - rekao je Zelenski, dodajući da ni učešće Evrope nije isključeno.

Teritorija ostaje glavno sporno pitanje

Zelenski je rekao da najosetljivija pitanja, posebno teritorija, ostaju nerešena. Ukrajina je ponovila svoj stav o Donbasu, navodeći da je zadržavanje trenutnih linija najrealnija osnova za prekid vatre u ovoj fazi, dok Rusija i dalje zahteva povlačenje ukrajinskih snaga.

- Stojimo gde stojimo, to je, po našem mišljenju, najpravedniji i najpouzdaniji model za prekid vatre u ovoj fazi - rekao je Zelenski.

Pomenuo je i ideju SAD o uspostavljanju slobodne ekonomske zone u regionu, naglasivši da Ukrajina ne priznaje teritoriju kao rusku čak ni u tom slučaju.

- To je naša zemlja, naši ljudi, naša zastava i naša kontrola - rekao je.

Krim, nuklearna elektrana i "crvene linije"

Zelenski je rekao da nema zajedničkog stava o budućnosti nuklearne elektrane Zaporožje, ističući da je to pitanje povezano sa obnovom brane, vodnim resursima i ekosistemom regiona.

Dodao je da Rusija, prema njegovom mišljenju, signalizira SAD da želi priznanje okupiranog Krima kao ruske teritorije, ali je naglasio da evropske zemlje i dalje podržavaju teritorijalni integritet Ukrajine.

- Šaljemo jasan signal da sve strane moraju postići pravedan i trajan kraj rata, koji neće nagraditi agresora - rekao je.

Američki rok i pritisak

Zelenski je naveo da SAD predlažu završetak rata pre početka leta i da bi mogle vršiti pritisak u skladu s tim, što je, kako je rekao, verovatno povezano sa unutrašnjom politikom SAD i izborima zakazanim za novembar 2026.

Na pitanje da li bi SAD mogle da napuste mirovni proces, Zelenski je rekao da nema takvih signala.

- Za nas je važno da Amerikanci ostanu. Mislim da i Rusiji danas znači da oni ostanu - rekao je.

Po prvi put, dodao je, razmatrana je mogućnost da se najteža pitanja podignu na trilateralni sastanak lidera, uz napomenu da bi za takav format bila potrebna ozbiljna priprema.