Iran i Amerika su u petak održali indirektne pregovore u Omanu, koji su, prema svemu sudeći, vratili razgovore na početnu tačku o pristupu pregovorima o iranskom nuklearnom programu. Međutim, po prvi put je Amerika za pregovarački sto dovela svog najvišeg vojnog komandanta na Bliskom istoku.

Prisustvo admirala američke mornarice Breda Kupera, šefa Centralne komande SAD, u svečanoj uniformi na razgovorima u Muskatu, glavnom gradu Omana, podsetilo je da se nosač aviona Abraham Linkoln i drugi ratni brodovi nalaze uz obalu Irana u Arapskom moru.

Predsednik SAD Donald Tramp više puta je pretio upotrebom sile kako bi primorao Iran da postigne dogovor o nuklearnom programu, nakon što je ranije poslao nosač aviona u region zbog krvavog gušenja protesta u Iranu, u kojima je ubijeno više hiljada ljudi, a desetine hiljada privedeno.

Zemlje Zaliva strahuju da bi eventualni napad mogao da izazove regionalni rat koji bi i njih uvukao u sukob. Napetost je dodatno porasla nakon što su američke snage oborile iranski dron u blizini nosača "Linkoln", dok je Iran pokušao da zaustavi brod pod američkom zastavom u Ormuskom moreuzu samo nekoliko dana pre pregovora.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči izjavio je da pregovori o nuklearnom pitanju moraju da se vode u mirnoj atmosferi, bez tenzija i pretnji.

- Preduslov svakog dijaloga je uzdržavanje od pretnji i pritisaka - rekao je Aragči, dodajući da Iran očekuje da se to poštuje kako bi pregovori mogli da se nastave.

Američka strana, koju su predstavljali specijalni izaslanik za Bliski istok Stiv Vitkofi Džared Kušner, nije odmah komentarisala razgovore. Aragči je rekao da će se diplomate vratiti u svoje prestonice, što ukazuje da je ova runda pregovora završena. Istog dana američka vojska objavila je fotografije nosača aviona Abraham Linkoln u Arapskom moru uz poruku: "Mir kroz snagu".

Oprezni optimizam Teherana

Aragči je izrazio oprezni optimizam, navodeći da su pregovori vođeni u više rundi i da su bili fokusirani na pronalaženje okvira za dalje razgovore.

- Nepoverenje koje se razvilo predstavlja ozbiljan izazov za pregovore. Prvo moramo rešiti to pitanje, a zatim preći na sledeći nivo razgovora - rekao je on.

Ministar spoljnih poslova Omana Badr al-Busaidi ocenio je da su pregovori bili korisni za razjašnjavanje stavova obe strane i pronalaženje mogućih oblasti napretka, ali je naglasio da je cilj bio stvaranje osnova za nastavak diplomatskih i tehničkih pregovora, a ne postizanje konačnog sporazuma.

Fokus na nuklearni program

Razgovori su prvobitno bili planirani u Turskoji trebalo je da uključe regionalne zemlje i teme poput iranskog balističkog programa, što je Iran, prema izveštajima, odbio, insistirajući da se pregovori vode isključivo o nuklearnom programu.

Pre junskog 12-dnevnog rata, Iran je obogaćivao uranijum do 60% čistoće, što je mali tehnički korak od nivoa potrebnog za nuklearno oružje. Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) navela je da je Iran jedina zemlja bez nuklearnog oružja koja obogaćuje uranijum na tom nivou.

Iran je odbijao zahteve IAEA za inspekciju lokacija bombardovanih tokom juna, što je izazvalo zabrinutost stručnjaka za neširenje nuklearnog oružja. Još ranije, Teheran je ograničio inspekcije nakon odluke Trampa 2018. da povuče SAD iz nuklearnog sporazuma iz 2015.

Sankcije i pritisak SAD

Nedugo nakon pregovora, američko Ministarstvo finansija i Stejt department uveli su novu rundu sankcija Iranu, usmerenu na energetski sektor. Sankcije obuhvataju zamrzavanje imovine i kazne za 14 tankera iz tzv. "flote u senci", kao i za 15 trgovačkih firmi i dvojicu poslovnih ljudi.

Stejt department je saopštio da će SAD nastaviti da deluju protiv mreže brodara i trgovaca uključenih u transport iranske nafte i petrohemijskih proizvoda, koji predstavljaju glavni izvor prihoda Teherana.

U poslednjih mesec dana SAD su sankcionisale i iranskog ministra unutrašnjih poslova, sekretara Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost i druge zvaničnike povezane sa nasilnim gušenjem protesta.

Tramp potpisao uredbu o mogućim carinama zemljama koje trguju s Iranom

Predsednik SAD Donald Tramp potpisao je izvršnu uredbu kojom preti uvođenjem dodatnih carina državama koje nastave da trguju sa Iranom.

Uredba, izdata u petak, ne precizira tačnu stopu carine, ali kao primer navodi 25%. Navodi se da bi carine mogle da se primene na robu uvezenu u SAD iz bilo koje zemlje koja "direktno ili indirektno kupuje, uvozi ili na drugi način pribavlja bilo kakvu robu ili usluge iz Irana".