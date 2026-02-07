Slušaj vest

Ukrajinski dronovi pogodili su rusku fabriku koja proizvodi komponente goriva za krstareće rakete Kh-55 i Kh-101 u Tverskoj oblasti, rekao je 7. februara izvor iz Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) upoznat s operacijom za "Kijev independent".

Meta napada - fabrika u Redkinu

Napad je bio usmeren na Eksperimentalni zavod Redkino, koji proizvodi komponente raketnog goriva Decilin-M, kao i aditive za dizel i avionski kerozin, naveo je izvor.

Rusija ove rakete redovno koristi za napade na ukrajinske gradove, uključujući i masovni udar 7. februara u kojem je 21 raketa Kh-101 bila usmerena na energetsku infrastrukturu Ukrajine.

Veliki požar nakon udara

Dronovi specijalne jedinice "Alfa" SBU pogodili su postrojenje, izazvavši veliki požar.

- Nakon uspešnih udara dronova SBU izbio je ogroman požar u krugu fabrike, a iznad objekta se uzdigao stub crnog dima - rekao je izvor.

Reakcija ruskih vlasti

Lokalne vlasti u Tverskoj oblasti potvrdile su napad, navodeći da je požar izbio nakon pada drona. Guverner Vitalij Koroljev rekao je da nema žrtava i tvrdio da proizvodnja nije pogođena, uprkos snimcima na internetu koji prikazuju plamen.

Eksperimentalni zavod Redkino nalazi se pod sankcijama SAD, Velike Britanije i još nekoliko zemalja. Podaci satelitskog sistema FIRMS, koji prati požare širom sveta u skoro realnom vremenu, pokazali su aktivan plamen na teritoriji fabrike nakon napada.

Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su njihove snage oborile četiri drona iznad Tverske oblasti.

- SBU nastavlja sistematski da gađa ključne objekte ruskog vojno-industrijskog kompleksa - rekao je izvor, dodajući da fabrika ima "važnu" ulogu u proizvodnji krstarećih raketa.