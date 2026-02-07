Slušaj vest

Dve osobe teško su ranjene kada je muškarac nožem ranio pet osoba u studentskom domu Medicinskog fakulteta u ruskoj Ufi, prenela je Baza.

Još tri osobe su hospitalizovane i njihovo stanje se opisuje kao "srednje teško".

Ispostavilo se da je među povređenima i dete, koje je srednje teško prevezeno u gradsku bolnicu.

O napadu na studente u domu medicinskog univerziteta u Ufi izvestila je zvanična predstavnica Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije Irina Volk.

Prema njenim podacima, muškarac je ranio pet osoba, uključujući i policajca. Napadač je priveden, naglasila je Volkova.

Kasnije se pojavila informacija da je povređeno šest osoba. Ranjenike su iz zgrade doma pomagali da iznesu sami studenti fakulteta.

Prema rečima očevidaca, napadača je moglo biti dvojica. Jedna studentkinja je izjavila da je jedan brzo priveden, dok je drugi neko vreme držao taoca u sportskoj sali zgrade.

"U Republici Baškortostan pokrenut je krivični postupak zbog pokušaja ubistva dve ili više osoba i napada na policajce u domu medicinskog univerziteta. Istražni organi Istražnog komiteta Rusije za Republiku Baškortostan pokrenuli su postupak protiv 15-godišnjeg lokalnog stanovnika, koji je osumnjičen za pokušaj ubistva dve ili više osoba i ugrožavanje života službenika organa reda", navodi se u saošptenju ministarstva unutrašnjih poslova.