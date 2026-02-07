Slušaj vest

Po prvi put posle više od pola veka, svet je bez ijednog važećeg sporazuma koji ograničava nuklearno naoružanje najvećih sila. Istekom Novog START-a, SAD i Rusija ulaze u zonu potpune neizvesnosti.

U isto vreme, Kina ubrzano jača svoj nuklearni arsenal, Bliski istok ključa, Evropa preispituje sopstvenu nuklearnu bezbednost, a poruke iz Vašingtona i Moskve sve su oštrije.

Dok velike sile gomilaju oružje i prete jedna drugoj, nasilje eskalira na terenu. Da li je moguć novi dogovor ili je svet već zakoračio u novu eru nuklearne konfrontacije i da li je „Novi START“ još opcija ili je za njega već kasno?

Prof dr Dragan Petrović, naučni savetnik govorio je o ovoj temi u emisiji "Puls Srbije Vikend" na Kurir televiziji:

Dragan Petrović Foto: Kurir Televizija

- Amerika i Rusija su održavale paritet nuklearnog naoružanja pri čemu je Amerika imala oko 10% vuše nuklearnih glava koje su evidentirane. Rusija ima i hipersonično naoružanje. Mala je šansa da će ta mogućnost da Rusija i Amerika mogu da unište svet biti narušena - kaže Petrović i dodaje:

- Nuklearnog arselnala Britanija ima oko 200, Francuska ima 290, Kina 600, Amerika 5550, dok Rusija vodi sa 6257. Amerika i Rusija drže ravnotežu. Poznato je da je samo Francuska sama došla do oružja, sve ostale zemlje su drugima pomagale i na tacni im davale nuklearno oružje.

Foto: EPA Russian Defence Ministry Press

"Tramp i Putin sarađuju"

2010. godine su start potpisali Barak Obama i Dimitrij Medvedev. Predsednik Ruske Federacije Vladimri Putin predložio je da se dogovori jednogodišnje produženje, kako bi se dobilo na vremenu:

Dragan Petrović Foto: Kurir Televizija

- Tramp sada igra jednu jako čudnu igru sa Rusijom koja je jako komplikovana i jako složena. S time da mi ne znamo koliko je jedan deo informacija tačan. Stiče se utisak da Tramp i Putin sarađuju planetarno, a po nekim pitanjima ne trguju do kraja. Stiče se utisak da neće doći do mira, sporazum nije na vidiku - kaže Petrović i dodaje:

- Znam koji su realni interesi Rusije. Ona iskoristi svaki novi incident da zaoštri svoje zahteve. Kaso što je bilo posle udara na rezidenciju Putina. Rusija ne želi da se povuče iz četiri oblasti. Rusija neće nigde da se povuče. Postoje indikacije da će Rusi ometati čitav star link na teritoriji Ukrajine.

