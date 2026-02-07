Slušaj vest

Iran će napasti američke baze na Bliskom istoku ukoliko ga napadnu američke snage koje su raspoređene u regionu, izjavio je danas iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči.

Naglasio je da se to ne bi smelo tumačiti kao napad na zemlje domaćine tih baza.

Aragči je govorio za katarsku televiziju Al Džazira, dan nakon što su Teheran i Vašington obećali da će nastaviti indirektne pregovore o iranskom nuklearnom pitanju, posle, kako su obe strane navele, pozitivnih razgovora održanih u Omanu.

Iako Aragči nije naveo datum naredne runde pregovora, američki predsednik Donald Tramp rekao je da bi oni mogli biti održani već početkom sledeće sedmice.

"I mi i Vašington smatramo da bi razgovori trebalo da se uskoro održe", rekao je Aragči, prenosi britanska agencija Rojters.

Tramp je zapretio napadom na Iran nakon jačanja američkog vojnog prisustva u regionu, zahtevajući da Teheran odustane od obogaćivanja uranijuma, zbog bojazni da može napraviti nukleatrno oružje, kao i od razvoja balističkih raketa i podrške naoružanim grupama širom regiona. Iran već dugo negira da ima nameru da militarizuje svoj nuklearni program.

Iako obe strane nagoveštavaju spremnost da obnove diplomatiju oko dugotrajnog nuklearnog spora Irana sa Zapadom, Aragči je odbacio mogućnost proširenja pregovora na druge teme.

"Svaki dijalog zahteva uzdržavanje od pretnji i pritisaka. Teheran razgovara isključivo o nuklearnom pitanju. O drugim temama ne razgovaramo sa SAD", rekao je on.

Prošlog juna SAD su bombardovale iranska nuklearna postrojenja, pridruživši se tako izraelskom napadu na tu zemlju koji je trajao 12 dana.

Teheran je potom saopštio da je obustavio obogaćivanje uranijuma. Iranski odgovor tada je uključivao raketni napad na američku bazu u Kataru, zemlji koja održava dobre odnose i sa Teheranom i sa Vašingtonom.

U slučaju novog američkog napada, posledice bi mogle biti slične, rekao je Aragči.

"Ne bismo mogli da napadnemo američku teritoriju, ali bismo gađali njihove baze u regionu. Nećemo napadati susedne zemlje, već američke baze koje se u njima nalaze. To je velika razlika", dodao je.

Iran poručuje da želi da mu se prizna pravo na obogaćivanje uranijuma i da bi uključivanje raketnog programa u pregovore ostavilo zemlju ranjivom na eventualne izraelske napade.