Cela planeta bruji o aferi Epstajn. Odakle je došao taj čovek, ko stoji iza njega, ko je podržavao sistem u kome je svetska elita sprovodila svu moguću monstruoznost? Da li je ovo optužnica protiv predsednika, prinčeva, bankara, milijardera, savetnika, „uglednih ljudi“ - svih koji su mislili da ih novac, titula ili pasoš štite od istine? Ili nova zabluda koja se nudi sirotinji?

Džefri Epstajn nije bio monstrum usamljenik. Bio je čvor. Njegova smrt nije kraj. Možda je alarm. A možda će glavni akteri opet biti izbrisani iz truleži i zapisnika istorije? I odgovornosti.

Gosti emisije "Puls Srbije vikend" koji su govorili na ovu temu bili su Milan Vilić geopolitički analitičar, dr Alek Račić predsednik Pokreta srpske sabornosti i pisac Dejan Lučić.

NICKELODEON Foto: Kurir Televizija

Društvene mreže i mediji bruje o šokantnoj vizuelnoj sličnosti između satelitskih snimaka Epštinovog ostrva i logotipa Nickelodeona, globalno popularnog dečijeg TV kanala.

Korisnici interneta su primetili da obris ostrva, posebno na određenim snimcima iz vazduha, neverovatno podseća na prepoznatljivi „splat“ logo Nickelodeona. Ova koincidencija, u svetlu objavljenih dokumenata i sumnji u zloupotrebu maloletnika, izazvala je lavinu komentara, teorija i ogorčenja.

- Ostrvo kad se gleda iz vazduha liči na dete. Ali, ovi ljudi što stoje iza svega toga su sekta koja stoji i iza Holokausta - kaže Lučić.

Villić tvrdi da postoji nesporna mogućnost da je Epstajn živ, te da ga Izrael krije.

- Slušao sam njegove interjvue, to je vanserijska ličnost, čovek neverovatnog obrazovanja. On je stručnjak za berzu, napravio je milijarde. To nije čovek koji se šlepovao do pozicije, već ju je izgradio. To je jedna devijatna ličnost. Meni je njegov intervju tri dana bio u glavi. On ima nešto ugrađeno u sebi. Mislim da ima nešto neljudsko i kad bi se pojavio ovde, on bi bio u fokusu svima. To su retke ličnosti - kaže Vilić i dodaje:

Milan Vilić Foto: Kurir Televizija

- Međutim, sa druge strane je radio nepoimljive gadosti koje su sa druge strane uma. On je imao sve u životu, ali je pripadnik jednog satanističkog kulta koji je postojao odavno. On je deo sistema i vuče se od Moloha kroz ljudsku istoriju. Jevreji su ti koji su na vrhu tog kulta i on je jedan od njih koji je vrh Američke elite okupio oko sebe i upleo u tu mrežu, napravio dokumntaciju kompromitovanu i preko njih upravljao. SAD su otete od američkih građana i oni najviše pate.

Račić ističe da su deca na Epstajnovo ostrvo dovođena iz raznih zemalja:

- Najpoznatija afera je adeohrom, gde se uzimao hormon od dece koji navodno podmlađuje. Ima mnogo estradnih zvezda koje su to koristile. Sad će polako taj lanac da se razotrkiva i praktično neće biti zemlje gde deca nisu otimana u te namere. Epstajn je bio mosadov agent od uticaja i poverenja. Tačno je da je bio obrazovan, zato je i bio agent njihov.

Alek Račić Foto: Kurir Televizija

Dodaje i da su svi pripadnici satanističkih krugova pripadnici različitih religija: katolici, protestanti, te da njihove crkve nisu reagovale.

"Ucenjena politička i ekonomska elita"

Lučić kaže da se to ostrvo naziva "paklom na zemlji", a tvrdi da je Epstajn devijantan gledajući sa našeg morala, dok je sa "njihovog" to potpuno ispravno.

Dejan Lučić Foto: Kurir Televizija

- Mi ne verujemo u istog Boga. Uz pomoć te mreže oni su ucenili političku i ekonomsku elitu. Tamo je išao onaj ko je želeo da ide, priče o tome da je Putin išao na to ostrvo su nemoguće. Obaveštajne službe rade sve zajedno. Sve zapadne rade zajedno. Ostrvo čitavo je bilo pod kamerama.

