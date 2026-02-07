Slušaj vest

Napadač na studente u Ufi bio je 15-godišnji tinejdžer. On je nacrtao na zidu svastiku krvlju ranjenog studenta.

Prema podacima službe za odnose sa javnošću Istražnog komiteta, napad je izvršio 15-godišnji školarac koji se nezvanično zove Aleksandar S.

Pokrenuti su krivični postupci po članu o pokušaju ubistva dve i više osoba i po članu o napadu na život policajca.

Jedan od stranih studenata Medicinskog fakulteta ispričao je za Telegram izdanje ASTRA detalje napada.

Prema njegovim rečima, nepoznati mladić u maski ušao je u studentski dom, počeo da pali petarde i preti studentima, a zatim ih napao nožem. Studenti su se zabarikadirali u sobama i obavestili ostale u Vacap četu. On je takođe podelio video u kojem se na zidu vidi svastika nacrtana krvlju.

Uznemirujući sadržaj možete pogledati OVDE.

Prema Telegram kanalu 112, maloletnik je imao radikalne desničarske stavove. Veruje se da je to razlog zašto je izabrao studentski dom u kojem ima i studenata iz Afrike, Indije i drugih zemalja.

Inspektori istražuju ideološku motivaciju kao ključan motiv koji stoji iza masakra, piše Moskovski komsomolec.