Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je da tokom pregovora u Abu Dabiju nije postignut dogovor o teritorijalnom pitanju, kao ni o pitanju Zaporoške nuklearne elektrane.

"Ukrajina je još jednom potvrdila svoje stavove po pitanju Donbasa. 'Stojimo gde stojimo' je, po našem mišljenju, najpravedniji i najpouzdaniji model za prekid vatre u ovom trenutku", rekao je Zelenski.

Američka strana je, prema njegovim rečima, ponovo pokrenula pitanje slobodne ekonomske zone.

"Želim da podsetim: generalno, ni Ukrajina ni Rusija nikada nisu bile oduševljene idejom o slobodnoj ekonomskoj zoni. Rusija želi naše povlačenje iz Donjecke oblasti, a mi smo rekli da je najpouzdanija pozicija 'stojimo gde stojimo'. Američka strana nudi takvu varijantu koja je, po njihovom mišljenju, kompromisna. Mi konstatujemo da su strane o tom pitanju razgovarale – primetio je predsednik.

On je istakao da na pregovorima u Abu Dabiju nije postignut napredak ni u pitanju funkcionisanja Zaporoške nuklearne elektrane. Prema njegovim rečima, to pitanje mora da se rešava u paketu sa, između ostalog, obnovom Kahovske hidroelektrane.

"Još nismo pronašli zajedničko razumevanje u vezi sa Zaporoškom atomskom centralom. Sve strane su svesne da pitanje stanice mora da se rešava zajedno sa pitanjima obnove brane, korišćenja vode i generalno ekosistema te teritorije", rekao je šef države Ukrajine.

Zelenski je ponovio da teritorijalna pitanja moraju da se rešavaju na nivou lidera Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Potvrdio je svoju spremnost za takve pregovore.

Zelenski je takođe saopštio da su Sjedinjene Američke Države predložile da se rat Rusije protiv Ukrajine završi do početka leta, jer će kasnije imati drugi prioritet – izbore za Kongres.