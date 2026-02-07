Slušaj vest

Oružane snage Rusije prvi put su pogodile trafostanicu „Zapadnoukrajinska“, naponskog nivoa 750 kilovolta, koja se nalazi u Lavovskoj oblasti i smatra se najvećom u Evropi.

To je u programu ukrajinskih medija izjavio predsednik Saveta Ukrajinskog udruženja za obnovljive izvore energije, Stanislav Ignjatjev.

On je objasnio da ova trafostanica reguliše snabdevanje električnom energijom zapadnih regiona Ukrajine, objedinjujući isporuku struje iz Hmeljničke i Rovnenske nuklearne elektrane, kao i da je zadužena za uvoz električne energije i hitnu dispečersku pomoć iz Evropske unije.

Kao posledica napada, Ukrajina će u naredna četiri dana imati ozbiljne probleme u energetskom sektoru. Prema rečima Ignjatjeva, dispečerski centar „Ukrenerga“ već se obratio Poljskoj za hitnu pomoć, ali je ta mera privremenog karaktera.

Trafostanica Vinjička–Zapadnoukrajinska bila je deo energetskog sistema „Mir“, koji je stvoren radi ravnomerne raspodele električne energije u zemljama socijalističkog bloka. Njena izgradnja započela je 1974. godine u okviru sporazuma o saradnji između Sovjetskog Saveza, Bugarske, Mađarske, Nemačke Demokratske Republike, Poljske i Čehoslovačke.

Prema saopštenju Ministarstva odbrane Ruske Federacije, 7. februara izveden je masovni udar na objekte energetske i transportne infrastrukture Ukrajine koji se koriste u interesu ukrajinske vojske.