Slušaj vest

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči rekao je da će uskoro biti održana nova runda razgovora sa Vašingtonom i da će izgradnja poverenja zahtevati vreme.

Aragči ističe da je prva runda razgovora u Omanu, koja se održala juče, bila dobar početak, i dodaje da je razvoj nuklearnog programa neotuđivo pravo Irana i da se mora nastaviti.

"Čak ni bombardovanje ne bi uništilo naše kapacitete", rekao je Aragači.

Ministar Abas Aragči Foto: TATYANA MAKEYEVA / POOL/AFP POOL

Šef iranske diplomatije kaže da je Iran spreman da postigne ubedljiv sporazum.

Međutim, napominje da je "suvereni stav Irana da se protivi transferu uranijuma u ​​inostranstvo".

"Iransko nuklearno pitanje biće rešeno samo pregovorima", dodaje.

Govoreći o razgovorima, predsednik SAD Donald Tramp je rekao da veruje da će se postići dogovor, ali je takođe zapretio Iranu, rekavši da znaju kakve će biti posledice ako se dogovor ne postigne.