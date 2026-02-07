Slušaj vest

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči rekao je da će uskoro biti održana nova runda razgovora sa Vašingtonom i da će izgradnja poverenja zahtevati vreme.

Aragči ističe da je prva runda razgovora u Omanu, koja se održala juče, bila dobar početak, i dodaje da je razvoj nuklearnog programa neotuđivo pravo Irana i da se mora nastaviti.

"Čak ni bombardovanje ne bi uništilo naše kapacitete", rekao je Aragači.

Šef iranske diplomatije kaže da je Iran spreman da postigne ubedljiv sporazum.

Međutim, napominje da je "suvereni stav Irana da se protivi transferu uranijuma u ​​inostranstvo".

"Iransko nuklearno pitanje biće rešeno samo pregovorima", dodaje.

Govoreći o razgovorima, predsednik SAD Donald Tramp je rekao da veruje da će se postići dogovor, ali je takođe zapretio Iranu, rekavši da znaju kakve će biti posledice ako se dogovor ne postigne.

