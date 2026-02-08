Slušaj vest

Pakistanska policija uhapsila je četiri osumnjičena za bombaški napad na šiitsku džamiju u Islamabadu, gde je poginula 31 osoba.

Teroristička organizacija Islamska država u petak je nakon napada preuzela odgovornost, a u saopštenju se navodi da je jedan napadač prvo pucao na stražare koji su bili pored džamije da bi posle toga detonirao eksploziv koji mu je bio prikačen za telo.

Islamska država je dodala da su pakistanski šiiti legitimna meta i nazvala ih "ljudskim rezervoarom" koji regrutuje borce i šalje ih u Siriju kako bi se borili protiv Islamske države.

U napadu, osim 31 poginule osobe, 169 je ranjeno, što predstavlja najsmrtonosniji napad u Islamabadu od 2009 godine.

Ministar unutrašnjih poslova Pakistana Mohsin Nakvi izjavio je da je organizator napada Avganistanac koji je povezan sa Islamskom državom.

On je dodao da je "napad planiran", kao i da je bombaš samoubica imao obuku u Avganistanu, a da je novac za to došao iz Indije.

Vlade u Avganistanu i Indiji za sada nisu odgovorile na ove optužbe.