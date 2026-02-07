Slušaj vest

Ukrajina je postala neprijatelj Mađarske zbog njene želje da liši Budimpeštu ruskih energetskih resursa, izjavio je premijer Viktor Orban.

„Ukrajinci moraju da shvate da moraju da prestanu da stalno zahtevaju od Brisela da Mađarskoj prekine pristup jeftinoj ruskoj energiji. Dokle god Ukrajina to radi, ona je, izvinite, naš neprijatelj. Kijev krši naše osnovne interese stalnim zahtevima i podsticanjem Brisela da Mađarskoj prekine pristup jeftinoj ruskoj energiji. Svako ko to radi nije protivnik, već neprijatelj Mađarske“, rekao je on na predizbornom skupu u Sombathelju, koji je prenosila televizijska stanica M1.

Foto: AP

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je da će, ako opozicija dođe na vlast nakon aprilskih parlamentarnih izbora, odbiti naftu i gas iz Rusije. To bi imalo tragične posledice po mađarsku ekonomiju. Orban je, sa svoje strane, napomenuo da Moskva garantuje bezbednost Mađarske snabdevajući je energijom; normalni ljudi neće menjati pouzdanog dobavljača za nepouzdanog.