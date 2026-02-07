Slušaj vest

Očajnička potraga za Nensi Gatri, majkom suvoditeljke NBC-jeve emisije "Tody" Savane Gatri, i dalje traje, uz sve više pitanja o tome šta joj se dogodilo i ozbiljnu zabrinutost za njeno fizičko zdravlje.

Nensi Gatri (84) je u nedelju prijavljena kao nestala iz svog doma u oblasti Katalina Futhils, nevoj zajednici severno od Tusona, u saveznoj državi Arizona.

Vlasti su slučaj opisale kao moguću otmicu ili kidnapovanje, a pojavili su se i izveštaji o porukama sa zahtevom za otkup.

Evo šta je do sada poznato:

Hronologija

Poznato je da je Gatrijeva u subotu bila u poseti porodici i da se te večeri vratila kući. Kao nestala je prijavljena u nedelju popodne, pošto se nije pojavila u crkvi.

Šerif okruga Pim Kris Nanos, u četvrtak je izložio hronologiju događaja po lokalnom vremenu:

Subota, 31. januar

17.32: Gatri je iz svog doma Uberom otišla u kuću porodice koja živi u blizini, "na večeru i igranje igara sa porodicom, čisto u posetu", rekao je Nanos. Vlasti su razgovarale sa vozačem Ubera, ali bez iznošenja detalja tog razgovora.

21.48: Vraćena je kući, gde živi sama. Garažna vrata su se tada otvorila i zatvorila dva minuta kasnije.

Nedelja, 1. februar

01.47: Njena kamera na zvonu za vrata je isključena. Nanos je rekao da kamera sa zvona nije pronađena i naveo da je na kući bilo više kamera.

02.12: Softver detektuje osobu na kameri, ali snimak ne postoji. Nije jasno koja je kamera detektovala osobu. Nanos je rekao da kamera nije imala pretplatu i da je moguće da je softver aktivirala životinja.

02.28: Pejsmejker Gatrijeve prekida komunikaciju s aplikacijom na njenom telefonu.

11.56: Porodica Gatri dolazi da je proveri u njenom domu i otkriva da je nema.

12.03: Upućen je poziv na broj 911. Zamenici šerifa stigli su oko 10 minuta kasnije.

Foto: Shutterstock, Jan Sonnenmair / Getty images / Profimedia, RW / imago stock&people / Profimedia, Pima County Sheriff's DepartMEGA / The Mega Agency / Profimedia

Šta je istraga do sada otkrila?

Šerifova kancelarija okruga Pima veruje da je Gatri odvedena "verovatno usred noći, a to uključuje moguću otmicu ili kidnapovanje".

Šerif je u četvrtak rekao da je krv pronađena na tremu ispred kuće testirana i da je pozitivna na njen DNK. Dodao je da njegova kancelarija neće komentarisati da li je bilo nasilnog ulaska u kuću.

Njen mobilni telefon je ostao u kući i nalazi se u posedu vlasti.

Nijedan osumnjičeni niti osoba od interesa nije identifikovana. Nanos je rekao da niko nije isključen. "Aktivno proveravamo svakoga na koga naiđemo, u ovom slučaju, bukvalno svakoga", rekao je.

Zdravstveno stanje Nensi Gatri

Nanos je rekao da Gatri nema kognitivnih problema, opisujući je kao "oštru kao britva". Međutim, naveo je da ima ograničenu pokretljivost i da mora svakodnevno da uzima terapiju ili "može biti fatalno". Nanos je rekao da ne zna da li su njeni lekovi ostali u kući.

"Ona je pokretna. Teško joj je, kako porodica kaže, nije mogla sama da pređe ni 50 metara", rekao je.

Foto: Jan Sonnenmair / Getty images / Profimedia

Ima pejsmejker, uređaj koji se obično ugrađuje ispod kože radi regulacije srčanog ritma, koji se u ranim jutarnjim satima u nedelju odvojio od aplikacije za praćenje na njenom telefonu.

U emotivnom video-snimku objavljenom na njenom Instagram profilu u sredu, Savana Gatri je zamolila za povratak svoje majke, naglašavajući da joj je zdravlje krhko.

"Ona živi u stalnim bolovima. Bez ikakvih je lekova. Potrebni su joj da bi preživela i da ne bi patila", rekla je Savana Gatri u videu, u kojem su pored nje sestra Ani i brat Kamron.

Poruke sa zahtevom za otkup

Izveštaji ukazuju da su poruke sa zahtevom za otkup poslate trima medijima i da se u njima pominje Gatri. NBC News je imao uvid u kopiju poruke, a njen sadržaj je u skladu sa opisima koje su dali FBI i ti mediji. Nijedna agencija za sprovođenje zakona do sada nije potvrdila autentičnost poruka.

Hajt Džanki, specijalni agent zadužen za kancelariju FBI u Feniksu, rekao je u četvrtak da se poruka sa zahtevom za otkup istražuje.

Foto: Jan Sonnenmair / Getty images / Profimedia

Rekao je da je jedna od prijavljenih poruka "imala činjenice povezane sa rokom i novčanim iznosom koji je tražen". Kada je dodatno upitan o njenoj verodostojnosti, Džanki je na konferenciji za novinare u četvrtak rekao da "jedna pominje Apple Watch, jedna pominje reflektor", ali je odbio da ulazi u dalje detalje.

Poruka koju istražuje FBI imala je dva roka - jedan u 17 časova u četvrtak i drugi u ponedeljak, rekao je Džanki, dodajući da poruka nije uspostavila način komunikacije.

Kamron Gatri se u četvrtak pojavio u video-poruci otprilike u isto vreme kada je istekao taj rok od 17 časova, tražeći način da se stupi u kontakt sa osobom ili osobama koje možda drže njegovu majku.

"Ko god da drži našu majku, želimo da nam se javi. Do sada nismo dobili nikakav direktan kontakt", rekao je u videu objavljenom na Instagramu. "Potrebno je da nam se obratite i da imamo način komunikacije kako bismo mogli dalje da postupamo."

Džanki je rekao da FBI ozbiljno shvata pretnje povezane sa otkupom.

Takođe je upozorio da će prevaranti koji šalju lažna pisma sa zahtevom za otkup "odgovarati". Muškarac uhapšen u Los Anđelesu u četvrtak optužen je da je porodici Gatri slao poruke u vezi sa bitkoinom koji je navodno zahtevan u jednoj prijavljenoj poruci za otkup, navodi se u federalnoj krivičnoj prijavi iz Arizone. Te poruke nisu povezane sa ranije prijavljenim zahtevom za otkup.

FBI i kancelarija šerifa Nanosa saopštili su u petak popodne da su "upoznati sa novom porukom" u vezi sa Gatrijevom. "Istražitelji aktivno proveravaju informacije navedene u poruci kako bi utvrdili njenu autentičnost", navela je šerifova kancelarija u saopštenju.

Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Potencijalni trag u vezi sa vozilom

Prema saznanjima NBC News, organi reda su u petak tragali za vozilom u Arizoni koje bi moglo biti povezano sa istragom. Zvaničnici nisu rekli da li su vozilo ili vozila definitivno povezana sa bilo kojim delom zločina, niti da li je taj trag u međuvremenu odbačen.

Portparol kompanije Circle K rekao je za NBC News da su organi reda posetili jednu od njihovih prodavnica na Oracle Roadu u Tusonu nakon "dobijanja dojave o vozilu od interesa i da im je tim omogućio pristup snimcima sa nadzornih kamera prodavnice".

Šta se ne zna?

Vlasti su odbile da iznesu detalje o nizu pitanja koja su u središtu istrage. Među informacijama koje su nepoznate ili nisu javno objavljene nalaze se:

Kako je neko mogao da uđe u dom Nensi Gatri u to doba noći.Šta se dogodilo sa njenom kamerom na zvonu za vrata. Vlasti su u četvrtak rekle da je uklonjena.Šta je izazvalo da kućna kamera detektuje kretanje u 02.12 u nedelju.

Nanos je rekao da je kamera poslata tehnološkoj kompaniji, koja je saopštila da je iscrpela sve metode za povraćaj snimka sa uređaja.

Da li je ijedna od prijavljenih poruka sa zahtevom za otkup legitimna. One su i dalje predmet istrage FBI.

Savezni i lokalni resursi

Državni i savezni resursi angažovani su u potrazi za Gatrij.

Predsednik SAD Donald Tramp pozvao je Savanu Gatri u sredu i ponudio joj reči podrške. Kasnije je, u objavi na TruthSocialu, rekao da će naložiti da sve savezne agencije za sprovođenje zakona budu na raspolaganju porodici i lokalnim vlastima.

FBI takođe zajednički radi sa Šerifovom kancelarijom okruga Pima, dovodeći agente i analitičare i angažujući dodatne obaveštajne kapacitete i agente iz svoje kancelarije u Feniksu.

Agenti analiziraju digitalne izvore, uključujući bankarske podatke, društvene mreže i telefonske kompanije, u potrazi za digitalnim tragom, rekao je Džanki u četvrtak.

FBI je u četvrtak raspisao nagradu od 50.000 dolara za informacije koje bi dovele do pronalaska Gatri.

Zvaničnici i dalje pozivaju javnost da dostavi informacije. Svi koji imaju bilo kakvu informaciju, bez obzira koliko mala bila, pozivaju se da je prijave na 1-800-Call FBI ili putem interneta na tips.fbi.gov.