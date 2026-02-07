Slušaj vest

Ruski predsednik Vladimir Putin blefira o energetskom prekidu vatre dok nastavlja da teroriše Ukrajince koristeći hladnoću kao oružje, napisao je litvanski ministar spoljnih poslova Kestutis Budris na Iksu.

"Usred tekućih pokušaja mirovnih pregovora i Putinovog blefiranja o 'energetskom prekidu vatre', Rusija dodatno naoružava zimu – pokrećući masovni noćni napad na Ukrajinu i namerno ciljajući civilnu energetsku infrastrukturu, uključujući objekte povezane sa nuklearnim elektranama", napisao je Budris.

Budris je dodao da je smrzavanje ljudi u mraku dok temperature naglo padaju "čist teror".

"Ovi sistematski udari na energetsku infrastrukturu, uključujući objekte vezane za nuklearnu energiju, predstavljaju ratne zločine prema međunarodnom pravu i moraju biti odgovorni – ne samo izjavama o zabrinutosti – uključujući i postupanje pred Međunarodnim sudom pravde (MKS). Oni koji naređuju i izvršavaju ove napade moraju se suočiti sa krivičnom odgovornošću", rekao je litvanski ministar.

Šef litvanske diplomatije je podsetio da je Litvanija nedavno donirala generatore Ukrajini u vrednosti od 2,4 miliona evra, čime je njena ukupna energetska pomoć dostigla više od 100 miliona evra. Međutim, obim ruskih napada zahteva srazmerno povećanje napora svih partnera.

"Ukrajini je hitno potrebna finansijska, tehnička, podrška u oblasti protivvazdušne odbrane i presretanja. EU, zajedno sa globalnim partnerima, mora ubrzati isporuke bez odlaganja. Svaki trenutak oklevanja podstiče ruski teror", navodi se u objavi.

"Reči i iluzije o uzdržanosti neće odvratiti Rusiju. Samo snaga, solidarnost i odgovornost mogu naterati na kraj njenog agresivnog rata", dodao je Budris.

Kako je izvestio Ukrinform, 7. februara je Rusija izvršila još jedan raketni i napad dronovima na Ukrajinu. Ruski udari su pogodili trafostanice i dalekovode od 750 kV i 330 kV, koji čine okosnicu ukrajinske energetske mreže, kao i termoelektrane Burštin i Dobrotvir.