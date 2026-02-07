Slušaj vest

Ruska borbena avijacija je tokom januara 2026. godine bacila rekordnih 5.717 avio-bombi na teritoriju Ukrajine, što predstavlja najveći mesečni broj od početka rata, pokazuju proračuni sa terena.

Podaci koje su prikupili OSINT analitičari ukazuju da je Rusija povećala upotrebu avio-bombi za 26 odsto u odnosu na decembar 2025., kada je zabeleženo manje od 4.600 takvih municija.

U periodu od 1. do 31. januara, ruski avioni su u proseku ispuštali 184 bombe dnevno, što ukazuje na intenziviranu i kontinuiranu vazdušnu kampanju.

Januarski rezultat premašio je dosadašnje „pikove“, uključujući oktobar 2025. godine, kada je upotrebljeno 5.328 bombi, kao i april iste godine sa 5.272 registrovana udara. Ukrajinski analitičari ističu da ovi brojevi potvrđuju trend sve većeg oslanjanja Rusije na avio-municiju, u pokušaju da se pojača pritisak na ukrajinsku odbranu i pogode ciljevi duboko u pozadini.

Prema navodima posmatrača na terenu, ruska avijacija sve češće koristi vođene avio-bombe, umesto klasičnih nevođenih gravitacionih sredstava. Ove bombe su opremljene takozvanim kliznim kompletima koji povećavaju domet i omogućavaju lansiranje van domašaja značajnog dela ukrajinskih sistema PVO. Ukrajinske grupe za nadzor takođe navode da Rusija testira nove pogonske opcije, uključujući i varijante sa raketnim ili mlaznim pojačanjem, radi dodatnog povećanja udaljenosti sa koje se vrši napad.

Jedan od takvih slučajeva zabeležen je 25. oktobra 2025. godine, kada su ruski avioni pogodili grad Kamjanske u Dnjepropetrovskoj oblasti, koristeći klizne bombe UMPC „Grom“ opremljene mlaznim motorima. Prema podacima nadzornih kanala, registrovana su tri projektila velike brzine koji su se približavali gradu, nakon čega je usledilo više eksplozija i veliki stub dima. Kamjanske se nalazi više od 120 kilometara od linije fronta, što ovaj napad čini značajnim i po dometu i po tipu upotrebljenog oružja.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je u januaru da su ruske snage tokom meseca lansirale više od 6.000 dronova-kamikaza, oko 5.500 vođenih avio-bombi i 158 raketa različitih tipova na Ukrajinu. Prema njegovim rečima, većina udara bila je usmerena na energetska postrojenja, železničku infrastrukturu i transportne sisteme od značaja za svakodnevno funkcionisanje zemlje.

„Praktično sve ovo je usmereno protiv energetike, železnice i infrastrukture – svega što omogućava normalan život“, poručio je Zelenski, dodajući da ukrajinske službe beleže pokušaje Rusije da uništi logističke i saobraćajne veze između gradova i lokalnih zajednica.

Ukrajinski vojni izvori ističu da kombinacija dronova, raketa i avio-bombi ima za cilj da preoptereti sisteme protivvazdušne odbrane, primoravajući ih da istovremeno reaguju na više različitih pretnji. Vođene avio-bombe, koje su znatno jeftinije i jednostavnije za proizvodnju od krstarećih raketa, postale su ključni element ove strategije, omogućavajući Rusiji da održi visok intenzitet udara tokom dužeg vremenskog perioda.

Ovaj porast upotrebe vazdušne municije dodatno ukazuje na sve veći pritisak na ukrajinsku mrežu PVO, koja i dalje u velikoj meri zavisi od zapadne pomoći, kako u pogledu sistema, tako i u pogledu zaliha presretača.