Donald Tramp odbio je da se izvini pošto je na njegovom profilu na društvenoj mreži Truth Social podeljen video u kojem su Barak i Mišel Obama prikazani kao majmuni, poručivši: "Nisam pogrešio".

Bela kuća je isprva branila objavu, da bi je nekoliko sati kasnije uklonila, okrivivši člana osoblja da je video podelio "greškom", piše Sky News.

Sporni prikaz pojavio se pred kraj videa u kojem se ponavljaju opovrgnute tvrdnje da su mu izbori 2020. godine, koje je izgubio od Džoa Bajdena, bili ukradeni. U isečku od dve sekunde, objavljenom na Trampovoj društvenoj mreži, Obame su prikazane kao majmuni koji skaču u ritmu pesme "The Lion Sleeps Tonight". Objava je izbrisana otprilike 12 sati posle objavljivanja.

Tramp: Pogledao sam početak, bilo je u redu

Zvaničnik Bele kuće izjavio je da je član osoblja objavio video "greškom" te da je objava sada uklonjena. Kasnije je, tokom leta predsedničkim avionom Air Force One, američki predsednik rekao da "naravno" osuđuje rasističke delove videa, ali je novinarima kazao da se neće izvinjavati. Takođe nije rekao da li će otpustiti zaposlenog koji je snimak objavio.

"Ne, nisam pogrešio", rekao je, dodavši da nije video ceo video. "Pogledao sam početak. Bilo je u redu."

Zatim je pojasnio: "Pogledao sam prvi deo i on se zaista bavio biračkom prevarom i mašinama, koliko je sve korumpirano i odvratno. Onda sam to prosledio ljudima. Oni obično pogledaju celu stvar. Ali pretpostavljam da neko nije i da su to objavili. Uklonili smo snimak čim smo saznali".

Talas osuda

Objava je izazvala oštro zgražavanje širom političkog spektra, a na meti kritika našao se i odgovor Bele kuće.

Kamala Haris, Trampova demokratska suparnica na predsedničkim izborima 2024, izjavila je: "Niko ne veruje u ovo zataškavanje iz Bele kuće, pogotovo zato što su isprva branili objavu. Svima nam je jasno ko je Donald Tramp i u šta veruje."

U poruci na X-u, nekadašnjem Tviteru, demokratski guverner Kalifornije Gevin Njuzom optužio je predsednika za "odvratno ponašanje". Dodao je: "Apsolutno svaki republikanac ovo mora da osudi. Odmah." Vođa demokrata u Senatu Čak Šumer napisao je na X-u: "Rasistički. Podlo. Odvratno. Ovo je opasno i sramoti našu zemlju – gde su republikanci u Senatu?" Šumer je pozvao američkog predsednika da se izvini Obamama, nazvavši ih "dvoje velikih Amerikanaca zbog kojih Donald Tramp izgleda kao mali, zavidan čovek".

Foto: AP Jacquelyn Martin

Ben Rouds, koji je bio zamenik savetnika za nacionalnu bezbednost u Obaminoj Beloj kući, reagovao je na video nazivajući Trampa "mrljom na našoj istoriji".

"Neka Trampa i njegove rasističke sledbenike proganja činjenica da će budući Amerikanci prihvatati Obame kao voljene ličnosti, dok će njega proučavati kao mrlju na našoj istoriji", napisao je na X-u.

Džordž Konvej – bivši suprug Keli En Konvej, koja je vodila Trampovu uspešnu predsedničku kampanju 2016. – odgovorio je podsećanjem na članak koji je napisao 2019, u kojem je Trampa opisao kao "rasistu". Grupa Republikanci protiv Trampa napisala je: "Nema dna".

Foto: Printscreen/Truth Social/Donald Trump

Bela kuća je prvo kritikovala "lažno zgražavanje"

Pre nego što je objava uklonjena, portparolka Bele kuće Karolina Levit branila ju je, rekavši da je prikaz deo dužeg videa koji razne političare prikazuje kao životinje.

"Ovo je iz internet meme videa koji predsednika Trampa prikazuje kao kralja džungle, a demokrate kao likove iz Kralja lavova. Molim vas, prestanite sa lažnim zgražavanjem i izveštavajte danas o nečemu što je Amerikancima zaista važno", rekla je.

Tramp ima dugu istoriju napada na Obamu, svog prethodnika na mestu predsednika, te je bio glasan zagovornik teorije zavere o mestu rođenja. Ta teorija dovodila je u pitanje da li je Barak Obama rođen na Havajima, tvrdeći da je zapravo rođen u Keniji i stoga nepodoban za obavljanje predsedničke dužnosti. Obama je 2011. godine objavio svoj rodni list, a 2016. Tramp je javno priznao da je njegov prethodnik rođen u SAD.