Razgovarate o patikama, a telefon vam ubrzo prikazuje reklame za njih?

Niste jedini. Džon Kiriaku, bivši analitičar CIA, tvrdi da nas tehnologija ne samo prati, već i sluša i to mnogo više nego što mislimo.

Prema Kiriaku, uređaji poput pametnih telefona, televizora i automobila mogu se koristiti za nadzor, čak i kada su isključeni. Ove tvrdnje ne dolaze od teoretičara zavere, već od čoveka koji je godinama radio unutar sistema, što ih čini još uznemirujućim.

- Nisu to samo CIA, NSA ili FBI. Tu su Britanci, Francuzi, Nemci, Kanađani, Australijanci, Rusi, Kinezi, Izraelci, Iranci… Svi imaju te sposobnosti. Svi - upozorio je Kiriaku u podkastu *The Diary of a CEO*.

"To nije nova stvar"

Pozvao se pritom na tzv. „Vault 7“ curenje dokumenata, kada je Vikiliks objavio niz strogo poverljivih materijala koje je, navodno, dostavio nezadovoljni softverski inženjer iz same agencije. Ti dokumenti sugerisali su da su takve tehnologije postojale već godinama i da su bile daleko naprednije nego što je javnost mogla da zamisli.

- To nije nova stvar. Kad sam se zaposlio osamdesetih, to je već bilo staro. Ta tehnologija odavno postoji - rekao je Kiriakou.

- Posebno je istakao da pametni televizori mogu da snimaju razgovore čak i kada su isključeni - dodao je, pozivajući se na „Vault 7“ dokumente koje je objavio Vikiliks.

Kiriaku tvrdi da obaveštajne agencije mogu da pretvore zvučnike pametnih televizora u mikrofone. To znači da privatni razgovori iz dnevne sobe mogu da budu snimani i slati dalje, a korisnici toga nisu ni svesni.

"Mogu da skrenu auto sa puta"

Dokumenti iz „Vault 7“ sugerišu da su ovakve tehnologije u upotrebi već decenijama. Još mračnija tvrdnja odnosi se na moderne automobile. Prema Kiriaku, obaveštajne službe mogu da preuzmu kontrolu nad vozilom i da izazovu nesreću.

- Mogu da ubiju čoveka tako što mu sruše auto sa mosta, zakucaju ga u drvo ili ga jednostavno izbace sa puta - rekao je bez ustručavanja.

Iako zvuči kao scenario iz špijunskog trilera, ovakve tvrdnje dolaze od čoveka koji je godinama radio u protivterorističkim jedinicama, uključujući razdoblje posle napada 11. septembra 2001.

Kiriaku je u javnost dospeo kao prvi zaposleni CIA koji je javno potvrdio da je agencija koristila „pojačane metode ispitivanja“, uključujući waterboarding (tehnika mučenja simulacijom davljenja).

Iako je tvrdio da lično u tome nije učestvovao, priznao je da je otkrio identitet jednog operativca uključenog u ispitivanja, čime je prekršio zakon o obaveštajnim podacima. Zbog toga je 2013. osuđen na 30 meseci zatvora. Odležao je dve godine u saveznom zatvoru u Pensilvaniji, nakon čega je ostatak kazne proveo u kućnom pritvoru.