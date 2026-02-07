Slušaj vest

General-potpukovnik Vladimir Aleksejev, na koga je izvršen atentat, u svesnom je stanju, a lekari oprezno navode da je van životne opasnosti, saopštili su za TASS izvori iz medicinskih krugova.

"Operacija je prošla uspešno. Nakon nje Aleksejev je bio uveden u veštačku komu, a sada se probudio i svestan je. U ovom trenutku se, uz oprez, može reći da je opasnost po život prošla", istakao je sagovornik agencije.

Atentat na Aleksejeva izvršen je 6. februara u stambenoj zgradi na Volokolamskom auto-putu na severozapadu Moskve. Nepoznata osoba je više puta pucala na njega.

Istražni komitet Ruske Federacije pokrenuo je krivični postupak zbog pokušaja ubistva i nezakonitog prometa vatrenog oružja.