Serija najnovijeg višecevnog raketnog sistema "sarma" (na ruskom: vetar) isporučena je Oružanim snagama Rusije i prolazi kroz sveobuhvatna ispitivanja u zoni protivvazdušne odbrane, izjavio je industrijski direktor klastera naoružanja u državnoj korporaciji "Rosteh" Bekan Ozdojev.

Ovaj sistem biće prvi put predstavljen na Svetskom sajmu odbrane u Saudijskoj Arabiji.

"Serija ovih vozila je već isporučena ruskim oružanim snagama i prolazi kroz sveobuhvatna ispitivanja u zoni SVO (Specijalne vojne operacije)", rekao je Ozdojev agenciji TASS.

Kako je Ozdojev ranije izjavio "sarma" je mobilnija i lakša od sistema "tornado-S", ali ima istu borbenu efikasnost.

Borbena vozila sistema za protivvazdušnu odbranu "sarma" mogu da koordiniraju svoja dejstva, izvodeći grupne udare po neprijateljskim ciljevima sa distribuiranim obrascem udara.

Kao i „"tornado-S", sistem za protivvazdušnu odbranu "sarma" uspešno koristi najnovije vođene rakete, koje su, kako je naveo, "dokazale svoju efikasnost u zoni protivvazdušne odbrane".