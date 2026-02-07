Slušaj vest

Serija najnovijeg višecevnog raketnog sistema "sarma" (na ruskom: vetar) isporučena je Oružanim snagama Rusije i prolazi kroz sveobuhvatna ispitivanja u zoni protivvazdušne odbrane, izjavio je industrijski direktor klastera naoružanja u državnoj korporaciji "Rosteh" Bekan Ozdojev.

Ovaj sistem biće prvi put predstavljen na Svetskom sajmu odbrane u Saudijskoj Arabiji.

"Serija ovih vozila je već isporučena ruskim oružanim snagama i prolazi kroz sveobuhvatna ispitivanja u zoni SVO (Specijalne vojne operacije)", rekao je Ozdojev agenciji TASS.

Kako je Ozdojev ranije izjavio "sarma" je mobilnija i lakša od sistema "tornado-S", ali ima istu borbenu efikasnost.

Borbena vozila sistema za protivvazdušnu odbranu "sarma" mogu da koordiniraju svoja dejstva, izvodeći grupne udare po neprijateljskim ciljevima sa distribuiranim obrascem udara.

Kao i „"tornado-S", sistem za protivvazdušnu odbranu "sarma" uspešno koristi najnovije vođene rakete, koje su, kako je naveo, "dokazale svoju efikasnost u zoni protivvazdušne odbrane".

Kurir.rs/Telegraf/TASS

Ne propustitePlanetaOD "POSEJDONA" NEMA ODBRANE I NE MOŽE DA SE PRESRETNE! Ovo je nezaustavljivo rusko oružje koje pravi RADIOAKTIVNI CUNAMI od nekoliko stotina metara VIDEO, FOTO
Posejdon, torpedo Posejdon
PlanetaRUSKO ORUŽJE KOJE JE NAJAVIO PUTIN! PROJEKAT "BUREVESTNIK": Nuklearni krstareći projektil sposoban da leti neograničeno i pogodi udaljene mete! (VIDEO, FOTO)
sarmat.jpg
PlanetaRUSKI ODGOVOR NA AMERIČKE "TOMAHAVKE"! Putin najavio novo MOĆNO ORUŽJE: "Sistemi su u razvoju i testiranju i to ide dobro“!
saramat 1.jpg
PlanetaRUSIJA ĆE ODGOVORITI ISTOM MEROM NA NUKLEARNE PROBE DRUGIH ZEMALJA: Putin otkrio kakvi su planovi Moskve po pitanju naoružanja
vladimir-putin.jpg
PlanetaPUTIN IMA NOVO ZASTRAŠUJUĆE "ORUŽJE" Najnoviji ruski trend mrsi konce Evropi! Ko su agenti za jednokratnu upotrebu i šta to rade u Nemačkoj?!
profimedia-0738885214 (1).jpg