Slušaj vest

Izaslanici predsednika Donalda Trampa Stiv Vitkof i Džared Kušner posetili su danas nosač aviona USS "Abraham Linkoln" pošto su u petak završili razgovore sa Iranom.

Komandant Centralne komande SAD, admiral Bred Kuper pozvao je Kušnera i Vitkofa da posete nosač aviona, preneo je CNN pozivajući se na visokog američkog zvaničnika.

Kako je naveo, cilj putovanja bio je da se izrazi zahvalnost pripadnicima američke vojske u regionu.

Vitkof je nakon posete napisao na društvenoj mreži X da su se on, Kušner i Kuper "sastali sa hrabrim mornarima i marincima na brodu USS Abraham Linkoln, njenoj udarnoj grupi i 9. vazdušnom krilu nosača aviona, koji čuvaju SAD i podržavaju poruku predsednika Trampa o miru kroz snagu".

Foto: Mass Communication Specialist 2n HANDOUT/U.S. NAVY

"Zahvalili smo se mornarima i marincima, posmatrali operacije uživo i razgovarali sa pilotom koji je oborio iranski dron koji se približio nosaču aviona bez jasne namere", napisao je Vitkof, komentarišući incident koji se dogodio u utorak u Arapskom moru.

Dodao je da je ponosan što "stoji uz muškarce i žene koji brane američke interese, odvraćaju njihove protivnike i pokazuju svetu kako izgleda američka spremnost i odlučnost, na oprezu svakog dana".

Centralna komanda je u saopštenju za javnost objavila da su se Kuper, Vitkof i Kušner sastali sa posadom broda i da je Kuper "izrazio zahvalnost za njihovu službu".

Poseta je usledila nakon što je Tramp u petak rekao da su Vitkof i njegov zet Kušner vodili veoma dobre razgovore sa Iranom nakon što su delegacije obe zemlje učestvovale u indirektnim diskusijama u Omanu.

Stiv Vitkof i Džared Kušner Foto: Ludovic Marin/Pool AFP

Ipak, Tramp je dodao da se velika flota i dalje kreće ka Iranu i da će uskoro stići tamo.

Sastanci su bili prva runda pregovora između dve strane otkako su SAD i Izrael napali Iran prošlog leta, podseća CNN i dodaje da su Vitkof i Kušner učestvovali u razgovorima sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Aragčijem.

Nakon što su razgovori završeni, kao znak da SAD žele da održe ekonomski pritisak, uvele su nove sankcije na iransku naftu i 14 brodova koji je prevoze.

Obe strane su se od tada složile da održe naknadne razgovore nakon konsultacija sa svojim prestonicama, prema izvoru upoznatom sa pregovorima, piše CNN.

Tramp je rekao da će se još jedna runda pregovora ponovo održati početkom sledeće nedelje, ali Aragči je rekao da datum nije određen.