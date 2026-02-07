Slušaj vest

Više od deset federalnih tužilaca iz kancelarije u Minesoti podnelo je ostavke pošto su visoki zvaničnici administracije predsednika SAD Donalda Trampa intervenisali u istrazi ubistva Rene Gud, američke državljanke koju je prošlog meseca ubio agent Službe za imigraciju i carine (ICE), prenosi Njujork tajms pozivajući se na više izvora.

Tužilac Džozef Tompson i još nekoliko kolega napustili su posao u znak protesta zbog naloženih promena u istrazi, koja je trebalo da bude fokusirana na kršenje građanskih prava, dok su zvaničnici Trampove administracije zahtevali da se umesto toga usmeri na krivičnu istragu protiv Rene Gud i njenog partnera, koji je bio prisutan u trenutku incidenta.

Iz kancelarije od oko 25 tužilaca, otišli ​​su vrhunski tužioci koji su nadgledali dugogodišnju istragu o prevari u programima socijalnih usluga u Minesoti, koju je Bela kuća pre nekoliko meseci navela kao razlog za obračun sa imigracionim vlastima u državi.

Građani Mineapolisa oplakuju ubijenog civila Aleksa Džefrija Pretija Foto: SCOTT OLSON / Getty images / Profimedia, Octavio JONES / AFP / Profimedia

Odlasci su takođe iscrpeli kancelariju američkog tužioca, koja se bavi pripremom složenih slučajeva, uključujući suđenja u fatalnom napadu na poslanika države Minesota i u slučaju terorizma, kao i istrage o trgovini fentanilom.

Tužioci koji su ostali, preplavljeni su novim slučajevima vezanim za suzbijanje imigracionih mera - optužbama za napade na federalne službenike i tužbama kojima se osporava zakonitost pojedinačnih pritvaranja imigranata.

"Ovo potencijalno uništava sav napredak koji smo postigli, radeći zajedno između lokalnih i saveznih službenika za sprovođenje zakona na veoma koordinisan način", rekao je Brajan O’Hara, šef policije Mineapolisa.

Mineapolis ubistvo Foto: Brandon Bell / Getty images / Profimedia, Stephen Maturen / Getty images / Profimedia

Odluka da se preusmeri istraga izazvala je veliki revolt među karijernim tužiocima, koji su smatrali da su naložene promene u pravnom smislu "upitne" i da mogu dovesti do eskalacije političkih tenzija u Minesoti, gde je već bilo povišenih tenzija zbog politike imigracije.

Nakon njihovih ostavki, kancelarija federalnog tužioca u Minesoti suočila se sa velikim manjkom osoblja, što je dovelo do usporavanja složenih istraga, uključujući slučajeve u vezi sa prevarama i terorizmom.

Kurir.rs/Njujork tajms

