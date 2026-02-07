PLJUŠTE OSTAVKE ZBOG TRAMPA: Više tužilaca u Minesoti napustilo posao posle intervencije iz Bele kuće u vezi ubistva
Više od deset federalnih tužilaca iz kancelarije u Minesoti podnelo je ostavke pošto su visoki zvaničnici administracije predsednika SAD Donalda Trampa intervenisali u istrazi ubistva Rene Gud, američke državljanke koju je prošlog meseca ubio agent Službe za imigraciju i carine (ICE), prenosi Njujork tajms pozivajući se na više izvora.
Tužilac Džozef Tompson i još nekoliko kolega napustili su posao u znak protesta zbog naloženih promena u istrazi, koja je trebalo da bude fokusirana na kršenje građanskih prava, dok su zvaničnici Trampove administracije zahtevali da se umesto toga usmeri na krivičnu istragu protiv Rene Gud i njenog partnera, koji je bio prisutan u trenutku incidenta.
Iz kancelarije od oko 25 tužilaca, otišli su vrhunski tužioci koji su nadgledali dugogodišnju istragu o prevari u programima socijalnih usluga u Minesoti, koju je Bela kuća pre nekoliko meseci navela kao razlog za obračun sa imigracionim vlastima u državi.
Odlasci su takođe iscrpeli kancelariju američkog tužioca, koja se bavi pripremom složenih slučajeva, uključujući suđenja u fatalnom napadu na poslanika države Minesota i u slučaju terorizma, kao i istrage o trgovini fentanilom.
Tužioci koji su ostali, preplavljeni su novim slučajevima vezanim za suzbijanje imigracionih mera - optužbama za napade na federalne službenike i tužbama kojima se osporava zakonitost pojedinačnih pritvaranja imigranata.
"Ovo potencijalno uništava sav napredak koji smo postigli, radeći zajedno između lokalnih i saveznih službenika za sprovođenje zakona na veoma koordinisan način", rekao je Brajan O’Hara, šef policije Mineapolisa.
Odluka da se preusmeri istraga izazvala je veliki revolt među karijernim tužiocima, koji su smatrali da su naložene promene u pravnom smislu "upitne" i da mogu dovesti do eskalacije političkih tenzija u Minesoti, gde je već bilo povišenih tenzija zbog politike imigracije.
Nakon njihovih ostavki, kancelarija federalnog tužioca u Minesoti suočila se sa velikim manjkom osoblja, što je dovelo do usporavanja složenih istraga, uključujući slučajeve u vezi sa prevarama i terorizmom.
Kurir.rs/Njujork tajms