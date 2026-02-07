Slušaj vest

Više od 15 maloletnika, većinom mladića poreklom iz afričkih zemalja i nekoliko njih rođenih u Bosni i Hercegovini, nestalo je u poslednjih mesec dana, pošto su pobegli iz centra za prihvat u Rimu, koji je pod upravom Crvenog krsta.

Ovaj fenomen izazvao je zabrinutost jer se broj nestalih maloletnika povećao u poslednjim mesecima, prenosi Roma today, pozivajući se na zvanične podatke.

Centar u kojem su smešteni maloletnici ima ugovor sa gradskom upravom Rima, što dodatno pokreće pitanja o bezbednosti i efikasnosti sistema, navodi rimski portal.

Iako se još uvek ne zna tačan razlog njihovog bežanja, spekuliše se da su neki od njih mogli da se nađu u situaciji u kojoj su bili primorani da počine krivična dela kako bi preživeli, navodi italijanski portal.

Prema podacima italijanskog Ministarstva rada i socijalne politike, zaključno sa 31. decembrom 2025. godine, u Italiji je bilo 17.011 maloletnika bez pratnje (MSNA).

Među njima je najviše (88,6 odsto) mladića, od kojih je više od polovine starosti 17 godina, koji su često sami prelazili Mediteran.

Za godinu dana udeo maloletnika je naglo porastao sa 12 odsto na 17,9 odsto, što predstavlja skoro 12.000 dece koja beže od rata, siromaštva i nasilja.

Dolaze prvenstveno iz Egipta (30,3 odsto), Ukrajine (17,4 odsto) i Bangladeša (10,1 odsto).

Među 242 maloletnika bez pratnje u italijanskim centrima za maloletnički pritvor (IPM), najčešći zločini su imovinska krivična dela (50 odsto), zatim pljačke (63 odsto) i krađe (27 odsto).

Zločini protiv pojedinaca čine samo 14 odsto, uglavnom u vezi sa telesnim povredama, a maloletnička krivična dela uglavnom čini ulični kriminal, vođen željom za preživljavanjem.