Lider izraelske opozicije Jair Lapid optužio je premijera te zemlje Benjamina Netanjahua da je namerno manipulisao poverljivim dokumentima i obmanjivao javnost u vezi sa napadom Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023.

Lapid tvrdi da je Netanjahu pokušao da ukloni bilo kakvu odgovornost za napad tako što je izmenio obaveštajne materijale, prenosi Tajms of Izrael.

U odgovoru od 12 stranica, Lapid je otkrio da su tokom brifinga u avgustu 2023. godine sa Netanjahuom, obaveštajni izveštaji jasno ukazivali na povećani rizik od nasilja koji je mogao da bude daleko ozbiljniji nego prethodnih godina.

"Netanjahu je sledio destruktivnu politiku jačanja Hamasa kao suprotstavljene sile Palestinskoj upravi, postupak koji je doveo do 7. oktobra i koji je Netanjahu pokušao da zamagli u svom podnesku državnom nadzornom telu, oslanjajući se na niz manipulacija tajnim dokumentima, namerne obmane, lažne verzije i dosledan pokušaj da krivicu svali na svoje podređene", naveo je Lapid.

On je dodao da je Netanjahu dozvolio da finansijska sredstva iz Katara dođu u Gazu, čime je finansirao vojni krak Hamasa.

Takođe je zapitao gde je Netanjahu bio u ključnim satima nakon napada, navodeći da, iako je tvrdio da je bio u sedištu IDF-a u 8.00 ujutro, njegov kabinet je kasnije objavio da je Netanjahu izašao iz svog doma tek u to vreme.

Lapid je takođe optužio izraelskog premijera da je je izostavio bezbednosne preporuke rukovodstva Šin Beta i IDF-a iz dokumenata dostavljenih državnom kontroloru, koja su se odnosila na moguće eskalacije u Gazi.

Kako je naveo, uprkos tim upozorenjima, Netanjahu nije preduzeo odgovarajuće mere i pokušao je da prebaci krivicu na političke rivale i bezbednosne šefove.