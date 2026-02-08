Slušaj vest

Muškarac iz mesta Tolido u američkoj saveznoj državi Ohajo Šenon Matre (33), optužen je za pretnje smrću potpredsedniku SAD Džej Di Vensu, saopštili su federalni tužioci.

Optužba je podneta pošto je Matre 21. januara navodno izjavio da će "pronaći Vensa" i koristiti svoju automatsku pušku M14 i ubiti ga.

Nije poznato kako su vlasti saznale za ovu pretnju, niti da li je Matre izjavu dao usmeno ili pisano, prenosi Njujork tajms.

Matre je izneo ovu pretnju dan pre nego što je Vens trebalo da govori na događaju u tom gradu o ekonomskom planu administracije, prema objavi na društvenim mrežama samog Vensa.

Tokom istrage o pretnji, vlasti su u telefonu osumnjičenog pronašle materijale o seksualnom zlostavljanju dece.

Kao rezultat toga, Matre je optužen za dve ozbiljne tačke: za pretnje protiv predsednika i njegovih naslednika i za prijem i distribuciju dečije pornografije.

Generalna tužiteljka Pamela Bondi naglasila je da niko ne može da se sakrije od američkog Ministarstva pravde, "čak ni iza ekrana".

Ako bude osuđen, Matre može da dobije maksimalnu kaznu od pet godina zatvora zbog pretnje potpredsedniku SAD i do 20 godina zatvora zbog optužbe za dečju pornografiju, rekli su tužioci.