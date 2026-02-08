Slušaj vest

Proukrajinski partizani onesposobili su vojnu komunikacionu infrastrukturu u ruskoj Belgorodskoj oblasti, saopštila je ova grupa. Proukrajinska partizanska grupa Ateš (Atesh) tvrdi da je 8. februara onesposobila komunikacionu infrastrukturu u toj oblasti.

- Agent našeg pokreta zapalio je hardverski modul u podnožju komunikacionog tornja. Kao rezultat uništavanja zemaljske opreme, celokupna infrastruktura postavljena na stubu ostala je bez napajanja i izbačena je iz funkcije - navela je grupa Ateš u saopštenju.

Posledice po ruske snage

Prema njihovim rečima, čin sabotaže izveden je u blizini granice Ukrajine i Rusije i "efektivno je oslepeo neprijatelja u ovom sektoru", kako je navedeno u objavi na Telegramu.

Istovremeno, onesposobljavanje kontrolne opreme na liniji fronta u tom području, prema tvrdnjama Ateša, stvorilo je priliku za ukrajinske snage da zaobiđu ometanje signala.

- Toranj je služio kao platforma za antene za elektronsko ratovanje koje su potiskivale signale dronova. Uništenje ove tehničke tačke otvorilo je "prozor" za nesmetano delovanje ukrajinskih dronova - saopštila je grupa.

Dana 5. februara ruske snage ostale su bez pristupa satelitskom internetu Starlink duž linije fronta, nakon uvođenja nove "bele liste".

Ukrajina i kompanija SpaceX sarađivale su na blokiranju ruskog pristupa Starlink usluzi na teritoriji Ukrajine, koristeći šemu masovne registracije putem aplikacije za državne usluge Dija, piše Kijev independent.

Napad projektilima Neptun i HIMARS na energetsku infrastrukturu u Brjanskoj oblasti

Ukrajina je tokom noći 7. februara napala rusku Brjansku oblast projektilima Neptuni raketnim sistemima HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), ciljajući energetsku infrastrukturu i izazvavši prekide u snabdevanju električnom energijom, tvrdi guverner Aleksandar Bogomaz.

Brjanska oblast graniči se sa ukrajinskim oblastima Černjigov i Sumi i ranije je bila meta različitih ukrajinskih napada.

- Oružane snage Ukrajine napale su naš region koristeći dalekometne projektile Neptun i višecijevne raketne sisteme HIMARS - izjavio je Bogomaz 7. februara.

- Kao rezultat napada, došlo je do prekida u snabdevanju električnom energijom u sedam opština. Specijalne i interventne ekipe rade na obnovi elektrodistribucije. Ukrajinska vojska nije komentarisala navodni napad.

Iste noći, prema izveštajima, u ukrajinskom raketnom napadu pogođeni su i ključni energetski objekti u ruskom gradu Belgorodu, što je izazvalo nestanke struje i probleme u grejanju. Ovi navodni napadi usledili su nakon masovnog ruskog udara na ukrajinsku energetsku infrastrukturu prethodne noći, piše Kijev independent.

Oglasio se Zelenski

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenskiopisao je najnoviji ruski napad velikih razmera kao "nivo napada za kakav se nijedan terorista na svetu nikada nije usudio da izvede".

U napadu su oštećeni ključni objekti koji opslužuju ukrajinske nuklearne elektrane i značajno smanjio količinu dostupne električne energije, u trenutku kada zimske temperature nastavljaju da padaju.

Ukrajinske snage često gađaju vojne i industrijske objekte u Rusiji. U septembru 2025. godine Kijev je potvrdio da je napao fabriku povezanu sa vojnom industrijom u Brjanskoj oblasti koristeći projektile Neptun.

Ukrajinski projektil domaće proizvodnje Neptun prvobitno je razvijen kao kopneno lansirani protivbrodski projektil, sa maksimalnim dometom od 300 kilometara. Oružje je postalo poznato u aprilu 2022. godine, kada je korišćeno za potapanje ruske perjanice Crnomorske flote – krstarice "Moskva".

Od tada je Ukrajina proizvela više unapređenih verzija projektila Neptun.

Nestanci struje i grejanja u Belgorodskoj oblasti treći put ove nedelje

Nestanci struje i problemi u snabdevanju grejanjem zabeleženi su u ruskom gradu Belgorodu 7. februara, nakon napada na lokalnu termoelektranu i električnu trafostanicu.

Ova vest predstavlja treći slučaj masovnih prekida u snabdevanju električnom energijom u Belgorodskoj oblasti tokom iste nedelje.

Prema informacijama lokalnih Telegram kanala, stanovnici su prijavili da su u jutarnjim satima 7. februara napadnuti električna trafostanica u Belgorodu i gradska termoelektrana "Luč". Nakon toga, prekidi u snabdevanju strujom zabeleženi su u više gradskih okruga i okolnih područja.

Guverner Belgorodske oblasti Vjačeslav Gladkov kasnije je potvrdio da su napadi na energetske objekte izazvali nestanke struje u gradu, ali nije precizirao koji su objekti tačno pogođeni. Gladkov je naveo da su u gradu uspostavljene hitne grejne tačke za stanovništvo.

Nestanci struje izazvani, prema izveštajima, ukrajinskim raketnim napadima, zabeleženi su u Belgorodu i 6. februara, kao i 3. februara.

Termoelektrana "Luč" je gasno-turbinsko postrojenje za proizvodnju električne i toplotne energije i snabdeva približno 10% ukupnih potreba grada za grejanjem. Belgorodska oblast graniči se sa ukrajinskim oblastima Sumi, Harkov i Lugansk i redovno se koristi kao logistička baza za ruske napade na ukrajinsku teritoriju, piše Kijev independent.

Ukrajinski napadi kao odgovor na ruske udare

Ukrajina je ranije izvodila napade na energetsku infrastrukturu u ovom regionu koristeći raketne sisteme HIMARS i višecijevne raketne bacače (MLRS), kao odgovor na ruske napade na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu. Ovi udari sve više utiču na svakodnevni život stanovnika Belgoroda.

Novi masovni napad Rusije na Ukrajinu

Najnoviji masovni ruski napad na Ukrajinu ponovo je bio usmeren na ključnu energetsku infrastrukturu zemlje, uključujući termoelektrane i trafostanice koje opslužuju nuklearne elektrane. Prema navodima kompanije DTEK, najveće privatne energetske kompanije u Ukrajini, napad je značajno smanjio količinu dostupne električne energije u zemlji.