Slušaj vest

Japanci danas glasaju za novi saziv donjeg doma parlamenta na prevremenim izborima, a ankete ukazuju na jasnu pobedu Liberalno-demokratske stranke (LDP) desničarske premijerke Sanae Takaiči, koja je dužnost preuzela pre nešto više od tri meseca.

Mogući povratak apsolutne većine

To znači da bi LDP mogao ponovo da osvoji apsolutnu većinu u moćnom donjem domu nacionalnog parlamenta, koji ima 465 poslanika. Stranka, koja gotovo neprekidno vlada od 1955. godine, izgubila je većinu u oba doma parlamenta na prethodnim izborima 2024. i 2025. godine.

1/6 Vidi galeriju Sanae Takaiči Foto: Daisuke Suzuki/Kyodo News, KIM KYUNG-HOON / POOL/REUTERS POOL

Mogućnost dvotrećinske većine

Prema anketama, LDP bi čak mogao da obezbedi dvotrećinsku većinu u donjem domu zajedno sa novim partnerom, neoliberalnom strankom Išin (Japanska inovaciona stranka), nakon današnjih izbora.

Zatvaranje birališta i neizvesnost zbog vremenskih uslova

Birališta se zatvaraju u 20 časova po lokalnom vremenu (12 časova po srednjoevropskom vremenu), a prva izveštavanja japanskih medija zasnovana na izlaznim anketama očekuju se ubrzo nakon toga.

Ipak, zimski vremenski uslovi predstavljaju glavni faktor neizvesnosti, jer bi obilne snežne padavine mogle da ometaju izlazak birača na glasanje.

1/13 Vidi galeriju Sanae Takaiči, nova premijerka Japana Foto: Daisuke Suzuki/Kyodo News, KIM KYUNG-HOON / POOL/REUTERS POOL

Prva premijerka sa visokom podrškom

Takaiči (64) je izabrana za prvu premijerku u istoriji Japana, krajem oktobra. U anketama uživa veoma visoku podršku i iznenadila je opoziciju brzim raspisivanjem prevremenih izbora kako bi osigurala stabilnu većinu.

Slabi izgledi za uspeh opozicije

Najveća opoziciona stranka, Ustavna demokratska stranka Japana, i dugogodišnji partner LDP-a, Komeito, brzo su udružili snage i formirali novi Centristički reformski savez.