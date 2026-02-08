Slušaj vest

Demokratska pobeda na vanrednim izborima za upražnjeno mesto u teksaškom Senatu prošlog vikenda, u izbornoj jedinici koja se tradicionalno smatra republikanskim uporištem, izazvala je uzbunu među članovima Republikanske stranke na Kapitol Hilu.

- Ovo bi trebalo da bude upozorenje i mislim da moramo da reagujemo - rekao je republikanski kongresmen Don Bejkon iz Nebraske, dodajući da problem nije samo u porazu, već u velikoj razlici između kandidata.

Ubedljiva pobeda demokrata u republikanskom bastionu

Demokrata Tejlor Rehmet, sindikalni lider i ratni veteran, pobedio je u okrugu Fort Vort republikanca Lija Vambsgansa, kandidata koga je javno podržao Donald Tramp, sa razlikom od 14 procentnih poena.

Reč je o izbornoj jedinici u kojoj demokrate nisu pobedile još od 1991. godine, a na predsedničkim izborima Donald Tramp je tu oblast osvojio sa prednošću od 17 procentnih poena.

Trampova podrška i naknadno distanciranje

Uoči glasanja, Tramp je na svojoj platformi Truth Social pozvao pristalice u Teksasu da "izađu na izbore" i glasaju za "fenomenalnog" republikanskog kandidata na izborima za državni senat.

Nakon poraza, Tramp je rezultat umanjio, nazvavši izbore "lokalnom trkom u Teksasu".

- Ja s tim nemam veze - rekao je.

Jasno upozorenje pred međuizbore

Ipak, snažan pomak birača ulevo u Teksasu, koji je usledio nakon niza nedavnih demokratskih uspeha, izazvao je zabrinutost među republikancima zbog mogućih posledica po nacionalne međuizbore u novembru.

- Vanredni izbori mogu biti nepredvidivi i ne moraju nužno odražavati rezultate opštih izbora - napisao je guverner Floride Ron DeSantis na platformi "Iks".

- Ali pomak ovakvih razmera ne može se jednostavno ignorisati - upozorio je.

DeSantis je pozvao svoju stranku da "realno sagleda političko okruženje uoči međuizbora u novembru", kada će tesna republikanska kontrola Kongresa biti dovedena u pitanje, kao i budućnost Trampovog predsedništva.

Analitičari: znak dubinskih slabosti

Izbori u Teksasu "nesumnjivo su signal upozorenja" za republikance, izjavio je profesor političke istorije na Univerzitetu Prinston Džulijan Zelajzer.

- To ukazuje na ranjivosti koje su posledica Trampovog mandata. Koliko su ti problemi duboki i koliko će trajati, za sada nije jasno - rekao je on za AFP.

Širi trend demokratskih uspeha

U Minesotisu prošlog meseca dva, doduše izrazito levo orijentisana okruga, donela pobedu demokratskim kandidatima sa čak 95% glasova.

Na vanrednim izborima u Tenesijuu decembru, prednost republikanskog kandidata smanjena je za više od 12 procentnih poena u odnosu na novembar 2024. godine.

Demokrate su prošle godine takođe lako osvojile pobede na izborima za guvernera i zakonodavna tela u saveznoj državi Virdžiniji.

Prema Zelajzeru, ovi porazi, zajedno sa Trampovim niskim rejtingom u anketama, sugerišu da "demokrate imaju veliku priliku", čak i u državama koje tradicionalno naginju republikancima.

Kritike i sa desnice

Na pitanje da li će se ovaj trend nastaviti do međuizbora, Zelajzer odgovara potvrdno.

- Očekujem da hoće. Tramp nije naročito sklon promeni političkog kursa - rekao je.

Dodao je da mnogi Amerikanci i dalje imaju ozbiljne brige zbog visokih troškova života, te da se sve više okreću protiv Trampa, jer deluje da je više fokusiran na spoljnu politiku i lične projekte, poput nove pozlaćene plesne dvorane u Beloj kući.

Na desnici se Tramp još uvek retko javno kritikuje, ali su se pojavili izuzeci, poput bivše kongresmenke iz Džordžije Mardžori Tejlor Grin.

Nekada jedna od Trampovih najvatrenijih saveznica, Grin je u januaru napustila Kongres i oštro kritikovala predsednika zbog, kako tvrdi, napuštanja populističke baze.

- MAGA je, mislim da ljudi to sada shvataju, bila velika laž - rekla je Grin.

- U ovoj administraciji MAGA zapravo služi velikim donatorima.

Sužavanje Trampove koalicije

Prema većini analitičara, Tramp i dalje ima lojalnu i motivisanu bazu birača. Međutim, izborni rezultati ukazuju na to da se njegova politička koalicija sužava zbog tri ključna problema.

Prvi je zamor umerenih birača stalnim političkim sukobima. Drugi je ekonomsko nezadovoljstvo, jer inflacija i troškovi života ostaju visoki. Treći je fragmentacija desnice, na kojoj se sve češće pojavljuju akteri svesni da Tramp ima još tri godine mandata i da je borba za novog lidera desnice već počela.

Prema rečima Sare Binder iz think-tanka Brookings Institution:

- Tramp je izuzetno efikasan u mobilizaciji svojih najvernijih pristalica, ali sve slabiji u zadržavanju šire koalicije potrebne za pobedu na nacionalnom nivou.

Tramp svestan teške borbe

Čini se da je Tramp svestan da republikance u novembru očekuje teška bitka. Međuizbori su uvek svojevrsni referendum o aktuelnom predsedniku, a iako Tramp ističe da stranka na vlasti obično gubi mesta na međuizborima, tvrdi da bi ta tradicija trebalo da bude prekinuta zahvaljujući njegovim dosadašnjim "uspesima".

Svaki drugačiji ishod, prema njegovim rečima, bio bi posledica lošeg medijskog izveštavanja ili izborne prevare.

U ponedeljak je pozvao savezne vlasti da preuzmu kontrolu nad izborima u petnaestak saveznih država, ponavljajući tvrdnje o izbornoj prevari iz 2020. godine.

- Priča o izbornim prevarama nije ono što će odlučiti ove međuizbore - napisao je Nejt Kon, glavni politički analitičar "Njujork tajmsa".

- Problem za republikance nije to što gube izbore, već to što gube narativ, a kada stranka izgubi narativ, obično izgubi i izbore.

