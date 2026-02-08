Slušaj vest

Grupa od oko 100 demonstranata bacala je petarde, dimne bombe i flaše na policiju nakon što se odvojila od glavnog dela demonstranata u Milanu, gde se održavaju zimske olimpijske igre.

Policija u zaštitnoj opremi i sa štitovima odgovorila je vodenim topom kako bi rasterala grupu, od kojih su neki nosili kapuljače i marame preko lica. Red je uspostavljen posle nekoliko minuta. Šest osoba je privedeno tokom sukoba, naveli su policijski izvori.

Protest zbog cena stanovanja i ekoloških pitanja

Procena je da je oko 10.000 ljudi izašlo na ulice Milana u znak protesta protiv visokih troškova stanovanja i ekoloških problema, na prvi dan Zimskih olimpijskih igara koje se održavaju u Milanu i Kortini.

Šetnju su organizovali sindikati "grassroots" pokreta, grupe za prava stanovanja i aktivisti iz društvenih centara, sa ciljem da ukažu na, kako kažu, sve neodrživiji gradski model, obeležen rastućim cenama kirija i produbljivanjem nejednakosti.

Pojačane mere bezbednosti u Milanu

Bezbednost u finansijskoj prestonici Italije pojačana je zbog Olimpijskih igara. Protest je došao u trenutku napetosti nakon nasilnog skupa ekstremne levice u Torinuprošlog vikenda, kada je više od 100 policajaca povređeno, a skoro 30 demonstranata privedeno, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova.

Milano u eri rasta cena nekretnina i socijalnog nezadovoljstva

Olimpijske igre se održavaju nakon decenije u kojoj je Milano doživeo bum na tržištu nekretnina nakon Svetske izložbe 2015. godine, pri čemu je lokalno stanovništvo pritisnuto rastom troškova života.

Pored toga, italijanski poreski režim za nove bogate stanovnike i posledice Bregzitaprivukli su stručnjake u finansijsku prestonicu.

Neki aktivisti tvrde da su Olimpijske igre rasipanje javnog novca i resursa, ukazujući na infrastrukturne projekte koji su, prema njihovom mišljenju, oštetili životnu sredinu u planinskim zajednicama.

- Ovde sam jer su ove Olimpijske igre neodržive - ekonomski, socijalno i ekološki - rekao je 71-godišnji Stefano Nutini, stojeći ispod komunističke zastave.

On tvrdi da je olimpijska infrastruktura dodatno opteretila planinska mesta koja su domaćin sportskog nadmetanja.

Simbolički protest protiv uništavanja prirode

Na čelu kolone, oko 50 ljudi nosilo je stilizovana kartonska stabla koja simbolizuju građu posečenu za izgradnju nove bob staze u Kortini d'Ampeco.