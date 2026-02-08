Slušaj vest

Ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) objavila je u nedelju da je u Dubaijuuhapšen muškarac osumnjičen za oružani napad na visokog ruskog vojnog obaveštajca Vladimira Aleksejeva u Moskvi.

Osumnjičeni je izručen Rusiji, prenosi Rojters pozivajući se na ruske izvore.

Napad na zamenika šefa GRU-a

General-pukovnik Vladimir Aleksejev, zamenik načelnika GRU-a, ruske vojne obaveštajne službe, ranjen je u petak više hitaca u jednoj stambenoj zgradi u Moskvi. Prema izveštajima ruskih medija, Aleksejev je nakon napada operisan.

general Vladimir Aleksejev
Ruski general, Vladimir Aleksejev Foto: Printscreen

Hapšenje u Dubaiju

FSB je objavio da je osumnjičeni za napad, ruski državljanin Ljubomir Korba, uhapšen u Dubaiju. On je osumnjičen da je počinio atentat na ruskog generala i izručen je Rusiji radi daljeg postupka.

Optužbe i mirovni pregovori

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrovoptužio je Ukrajinu da stoji iza pokušaja atentata, tvrdeći da je cilj bio da se sabotiraju mirovni pregovori. Ukrajina je odbacila bilo kakvu povezanost s napadom.

U međuvremenu, admiral Igor Kostjukov, načelnik GRU-a i nadređeni generala Aleksejeva, predvodi rusko izaslanstvo na pregovorima s Ukrajinom u Abu Dabiju. Tema razgovora su bezbednosni aspekti potencijalnog mirovnog sporazuma.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

general Vladimir Aleksejev
general Vladimir Aleksejev
general Vladimir Aleksejev
Belgorod Belgorodska oblast