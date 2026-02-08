Slušaj vest

Ruske snage izvele su niz noćnih udara širom Ukrajine, ubivši najmanje jednog civila i ranivši više desetina drugih, uključujući decu i starije osobe, saopštile su regionalne vlasti u nedelju. Napadi su ciljali stambene kvartove i civilnu infrastrukturu, počevši kasno u subotu uveče i nastavivši se tokom jutra.

Napadi u Dnjepropetrovskoj oblasti

Oleksandr Handža, šef Dnjepropetrovske regionalne vojne administracije, rekao je da su ruske snage napale distrikt Dnipro ubrzo nakon ponoći. Desetogodišnji dečak je ranjen i hospitalizovan, a lekari su opisali njegovo stanje kao umereno. Tri kuće su oštećene.

U Nikopolju su ruske trupe gađale teškom artiljerijom na naselja, ali tu nema izveštaja o žrtvama, stručnjaci su poslati da procene štetu.

Teški gubici u Zaporoškoj oblasti

U Zaporoškoj oblasti, guverner Ivan Fedorov rekao je da je jedna osoba poginula, a osam ranjeno u ruskim napadima tokom prethodna 24 sata.

Regionalne vlasti navode da su ruske snage izvele 577 udara na 30 naselja, uključujući vazdušne napade, napade dronovima, višestruke raketne napade i artiljerijsko granatiranje.

Prijavljeno je najmanje 67 slučajeva oštećenja stambenih zgrada, vozila i infrastrukture.

Granatiranje stambenih područja u Hersonskoj oblasti

U južnoj Ukrajini, Hersonska regionalna vojna administracija izvestila je da su ruske snage granatirale distrikt Korabelnji oko 23:10 sati koristeći višestruke raketne sisteme.

Tri žene su ranjene, od kojih su dve, starosti 86 i 44 godine, hospitalizovane sa umerenim ranama izazvanim eksplozijom, povredama glave i akustičnim barotraumama.

Tokom prethodna 24 sata, u ruskom granatiranju u Hersonskoj oblasti poginula je jedna osoba, a ranjeno ih je 18. U napadima je oštećeno 16 stambenih zgrada, 67 kuća, crkva, prodavnica, skladište, pomoćni objekti, gasovod, privatna garaža i vozila.

Nastavak kontinuiranog pritiska na civile

Ukrajinske vlasti tvrde da noćni napadi odražavaju obrazac stalnog pritiska na civilne oblasti, pri čemu ruske snage koriste artiljeriju, rakete i dronove da ciljaju stambene četvrti i kritičnu infrastrukturu.