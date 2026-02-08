Slušaj vest

Najviši iranski diplomata poručio je u nedelju da snaga Teheranaproizlazi iz njegove sposobnosti da "kaže 'ne' velikim silama", zauzimajući maksimalističku poziciju neposredno nakon pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama o iranskom nuklearnom programu i u jeku protesta širom zemlje.

Ministar spoljnih poslova Abas Aragči, obraćajući se diplomatama na samitu u Teheranu, nagovestio je da će Iranostati pri stavu da mora imati pravo na obogaćivanje uranijuma - što je jedna od glavnih tačaka spora sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, koji je u junu bombardovao iranska nuklearna postrojenja tokom dvanaestodnevnog rata Irana i Izraela.

Različiti tonovi unutar iranskog rukovodstva

Iako je iranski predsednik Masud Pezeškijan pregovore održane u petak u Omanu ocenio kao "korak napred", Aragčijeve izjave ukazuju na težak put koji predstoji, piše AP.

Sjedinjene Države su već premestile nosač aviona Abraham Linkoln, kao i ratne brodove i avione na Bliski istok kako bi izvršile pritisak na Iran da postigne sporazum i kako bi imale vojnu snagu spremnu za eventualni napad, ukoliko Tramp odluči da se na to opredeli.

- Verujem da se tajna moći Islamske Republike Iran krije u njenoj sposobnosti da se suprotstavi ucenama, dominaciji i pritiscima drugih - rekao je Aragči.

- Oni se plaše naše atomske bombe, a mi ne težimo atomskoj bombi. Naša atomska bomba je moć da kažemo "ne" velikim silama. Tajna moći Islamske Republike je u toj sposobnosti.

"Atomska bomba" kao retoričko sredstvo

Aragčijevo korišćenje izraza "atomska bomba" u retoričkom smislu verovatno nije bilo slučajno.

Iako Iran već dugo tvrdi da je njegov nuklearni program isključivo miroljubiv, Zapad i Međunarodna agencija za atomsku energiju navode da je Teheran do 2003. imao organizovani vojni program za razvoj nuklearnog oružja.

Iran je obogaćivao uranijum do čistoće od 60 odsto - što je kratak tehnički korak do nivoa od 90 odsto potrebnog za nuklearno oružje i jedina je država bez nuklearnog oružja koja je to činila.

Iranski zvaničnici su poslednjih godina sve češće pretili da bi zemlja mogla da krene ka bombi, iako se diplomatski pozivaju na fatvu, odnosno verski dekret vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, kojim se zabranjuje proizvodnja nuklearnog oružja.

Pezeškijan: Dijalog, ali bez sile

Pezeškijan, koji je, uz verovatnu saglasnost Hamneija, naložio Aragčiju da započne pregovore sa Amerikancima, oglasio se u nedelju i na mreži "Iks".

- Iransko-američki pregovori, održani uz posredovanje prijateljskih vlada u regionu, predstavljaju korak napred - napisao je predsednik.

- Dijalog je oduvek bio naša strategija za mirno rešavanje problema. Iranski narod uvek odgovara poštovanjem na poštovanje, ali ne trpi jezik sile.

Za sada nije poznato kada, gde, niti da li će uopšte biti održana druga runda pregovora. Tramp je nakon razgovora u petak ponudio malo detalja, ali je izjavio: "Izgleda da Iran zaista želi da postigne dogovor i trebalo bi."

Američka vojna sila i poruka u Arapskom moru

Tokom pregovora u petak, u Omanu se nalazio i američki admiral Bred Kuper, komandant Centralne komande SAD. Njegovo prisustvo verovatno je bilo namerna poruka Iranu o snažnom vojnom prisustvu SAD u regionu.

Kuper je kasnije, zajedno sa američkim specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, Trampovim zetom, otputovao na nosač aviona Abraham Linkoln u Arapskom moru, nakon završetka indirektnih pregovora.

Strah od novog napada

Aragči je pokazao da ozbiljno shvata mogućnost američkog vojnog napada, strah koji dele i mnogi Iranci poslednjih nedelja. Podsetio je da su Sjedinjene Države prošle godine, nakon više rundi pregovora, "napale Iran usred pregovora".