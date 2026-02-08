Slušaj vest

Bivši francuski ministar kultureŽak Lang podneo je ostavku na mesto direktora Instituta arapskog sveta zbog navodnih finansijskih veza sa Džefrijem Epstajnom, što je dovelo do poreske istrage.

- On je veoma tužan i duboko povređen što napušta poziciju koju voli. Stavio je interese Instituta arapskog sveta na prvo mesto - rekao je danas Langov advokat Loran Merle i dodao da je Lang negirao optužbe.

Žak Lang i Džefri Epstajn Foto: HONS/U.S. Department of Justice

Ministarstvo spoljnih poslova, koje nadgleda Institut arapskog sveta, potvrdilo je njegovu ostavku. Tužilaštvo je saopštilo da je pokrenulo istragu protiv Langa i njegove ćerke Karoline, zbog pranja novca.

Francuski istraživački portal "Mediapart" objavio je prošle nedelje tekst o navodnim finansijskim i poslovnim vezama između porodice Lang i Džefrija Epstajna preko ofšor kompanije sa sedištem na Američkim Devičanskim ostrvima u Karipskom moru.

Džefri Epstajn Foto: Department of Justice, MEGA / The Mega Agency / Profimedia, SDNY / Zuma Press / Profimedia

Langovo ime pomenuto je više od 600 puta u Epstajnovim dosijeima.

Ministar spoljnih poslova Žan Noel Baro izjavio je da je primio k znanju Langovu ostavku.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

