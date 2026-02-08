PALA OSTAVKA ZBOG EPSTAJNA! Bivši ministar kulture odlazi sa funkcije direktora prestižnog instituta, ime mu se pominje više od 600 puta u fajlovima!
Bivši francuski ministar kultureŽak Lang podneo je ostavku na mesto direktora Instituta arapskog sveta zbog navodnih finansijskih veza sa Džefrijem Epstajnom, što je dovelo do poreske istrage.
- On je veoma tužan i duboko povređen što napušta poziciju koju voli. Stavio je interese Instituta arapskog sveta na prvo mesto - rekao je danas Langov advokat Loran Merle i dodao da je Lang negirao optužbe.
Ministarstvo spoljnih poslova, koje nadgleda Institut arapskog sveta, potvrdilo je njegovu ostavku. Tužilaštvo je saopštilo da je pokrenulo istragu protiv Langa i njegove ćerke Karoline, zbog pranja novca.
Francuski istraživački portal "Mediapart" objavio je prošle nedelje tekst o navodnim finansijskim i poslovnim vezama između porodice Lang i Džefrija Epstajna preko ofšor kompanije sa sedištem na Američkim Devičanskim ostrvima u Karipskom moru.
Langovo ime pomenuto je više od 600 puta u Epstajnovim dosijeima.
Ministar spoljnih poslova Žan Noel Baro izjavio je da je primio k znanju Langovu ostavku.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)