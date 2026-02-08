Slušaj vest

Češki premijer Andrej Babiš izjavio je da je prilika za mir između Rusije i Ukrajine 2022. godine izgubljena zbog spoljnog mešanja.

Babiš je to rekao u emisiji na kanalu TN.cz.

Prema rečima premijera, u aprilu 2022. Kijev i Moskva bili su veoma blizu postizanja mirovnog sporazuma, ali je taj proces, kako tvrdi Babiš, prekinut nakon intervencije zapadnih partnera Ukrajine.

Andrej Babiš je direktno optužio tadašnjeg britanskog premijera Borisa Džonsona za neuspeh završetka pregovora.

Prema Babiševim rečima, nakon posete Borisa Džonsona Ukrajini, pregovarački proces je zaustavljen i izgubljena je šansa za brzo okončanje rata.

Češki premijer je takođe naveo da su diplomatski napori za okončanje rata sada pojačani. Istovremeno, uveren je da Evropa sama ne može zaustaviti rat. Kao ključnog aktera u postizanju mira naveo je Donalda Trampa.