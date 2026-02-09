Slušaj vest

Premijerka Italije Đorđa Meloni osudila je demonstracije u Milanu i navodnu sabotažu pruge u severnoj Italiji, a odgovorne je nazvala "neprijateljima Italije i Italijana".

"Oni protestuju 'protiv Olimpijade' pa onda te slike završe na raznim televizijama širom sveta. Nakon što su neki drugi presekli kablove na šinama kako bi sprečili vozove da odlaze", rekla je Meloni, i dodala da hiljade Italijana, od kojih su mnogi volonteri, rade kako bi Olimpijada prošla što bolje.

Italijansko ministarstvo saobraćaja saopštilo je da je pokrenulo istragu o terorizmu zbog subotnje "sinhronizovane sabotaže pruge" u severnoj Italiji.

U Milanu je juče policija na demonstrante bacala suzavac, a upotrebila je i vodeni top, nakon što je jedna grupa demonstranata bacala petarde i pokušala da izađe na autoput u blizini Olimpijskog sela.

Demonstranti su protestovali zbog zagađenja usled Zimskih olimpijskih igara koje se održavaju u Kortini u blizini Milana, kao i zbog prisustva agenata federalne službe SAD "ICE", koji su od početka godine u Mineapolisu u SAD bez ikakvog razloga ubili dvoje ljudi tokom demonstracija.