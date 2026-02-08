Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je energetska infrastruktura Rusije legitiman cilj za udare, jer se upravo prihodima od prodaje energenata finansira rat protiv Ukrajine.

Prema njegovim rečima, Ukrajina ne treba da bira "između udara na vojne objekte ili energetiku zemlje-agresora, jer su te oblasti neposredno povezane".

„Mi ne treba da biramo da li udaramo po vojnom cilju ili po energetici. Rusija prodaje tu energetiku, prodaje naftu, uzima novac i ulaže ga u oružje. A tim oružjem ubija Ukrajince“, naglasio je Zelenski.

Zelenski razgovarao o operativnoj situaciji u blizini Pokrovska i njegove okoline sa vojnicima 25. odvojene vazdušno-desantne Sičeslavske brigade

Predsednik je objasnio da za Ukrajinu postoje samo dva logična puta delovanja u ovom ratu: ili uništavati direktno neprijateljsko oružje, ili zadavati udare po izvorima finansiranja ruskog vojno-industrijskog kompleksa.

"Šta treba da radi Ukrajinac? Postoje dva puta. Mi proizvodimo oružje i udaramo po njihovom oružju. Ili udaramo po izvoru nastanka i uvećavanja njihovog novca. A izvor je energetika", izjavio je on.

Zelenski je istakao da su svi ti objekti za Ukrajinu legitimne vojne mete, jer neposredno omogućavaju Rusiji da nastavi agresiju.