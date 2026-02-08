Slušaj vest

Džefi Epstajn i osuđeni seksualni prestupnik tokom 2010-ih pokušavao je da se poveže sa visokim ruskim zvaničnicima, uključujući predsednika Vladimira Putina. Prema dokumentima američkog Ministarstva pravde, Epstajn je koristio međunarodne posrednike, poput Norvežanina Torbjorna Jaglanda, tadašnjeg generalnog sekretara Saveta Evrope, kako bi poslao poruke i pokazao svoj uticaj.

Ranije je Epstajn bio u kontaktu sa Vitalijem Čurkinom, bivšim ambasadorom Rusije u UN, i ponudio je pomoć njegovom sinu u poslovnim aranžmanima u Njujorku.

i ljude iz finansijskog i političkog kruga u Moskvi i Sankt Peterburgu.

Dokumenti takođe pokazuju da je Epstajn imao bliske veze sa Sergejem Beljakovim, bivšim zaposlenim u FSB-u, i ruskim oligarsima poput Olega Deripaska, kroz koje je pokušavao da ostvari pristup ruskoj eliti i stvori poslovne i političke veze. On je čak nudio savete Deripaski i svojim američkim kontaktima, uključujući Stiva Banona i Jidea Zeitlina, da bi proširio svoju mrežu uticaja.

Epstajn je planirao sastanke sa visokim ruskim zvaničnicima i tražio privatno vreme za razgovore, ali prema dostupnim informacijama, nije jasno da li je ikada uspeo da se lično sastane sa Putinom.

Kremlj je odbacio tvrdnje da je Epstajn imao veze sa ruskim obaveštajnim službama, dok analitičari ocenjuju da su njegovi pokušaji više ličili na pokušaj umrežavanja i pozicioniranja kao geopolitičkog igrača nego na stvarnu povezanost sa državnim strukturama.

Epstajn je takođe imao dugogodišnje interesovanje za Rusiju i putovao je u Moskvu i Sankt Peterburg još početkom 2000-ih, prateći međunarodne ekonomske forume i tehnološke projekte.